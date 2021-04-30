Кандидатуру Нельсона предложил президент страны Джо Байден.

Сенат США единогласно утвердил Билла Нельсона на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Читайте такжеМарсоход NASA во время третьего полета установил рекорд (видео)Кандидатуру Нельсона предложил президент страны Джо Байден. До января 2021 года эту должность занимал Джим Брайденстайн.

«Для меня большая честь выдвижение кандидатуры президента и голосование в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх!», - цитирует NASA слова нового главы.

Кто такой Билл Нельсон

Билл Нельсон родился 29 мая 1942 года. В 1968 году совершил полет на космическом шаттле «Коламбия», провел на орбите шесть дней.

В 2001–2019 годах был сенатором от Флориды и входил в состав сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, который занимается бюджетом NASA. На посту сенатора обвинял Россию во взломе избирательной системы Флориды.

С 2019 года входил в консультативный совет NASA для предоставления консультаций по основным программам и политике агентства, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая