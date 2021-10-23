Над дизайном работали дизайнеры из Парижа.

Компания Huawei представила фэшн-новинку для женщин. На этот раз для фанаток техники презентовали наушники FreeBuds Lipstick в виде губной помады.

На официальном сайте Huawei уже появились фото новинки.

Так, компания представила наушники, которые продаются сразу с магнитным кейсом. Huawei акцентирует внимание на премиальном дизайне и деталях. Сам кейс, кстати, имеет интересную особенность - при открытии он выдает звук, который сразу понравится женщинам - звук футляров помад премиум-сегмента.

Наушники выполнены в красном цвете, они хранятся в черном кейсе с золотыми полосками. По словам производителя, магнитный кейс надежно защищен от износа и механических повреждений, так как он выполнен из нержавеющей стали. Над дизайном работали дизайнеры из Парижа.

Наушники FreeBuds Lipstick - основные характеристики

Huawei FreeBuds Lipstick получили функцию записи звука. В режиме Surroundings Mode из приложения Huawei AI Life пользователи смогут записывать не только звук, который они передают, но и звук вокруг.

Наушники в виде помады также получили эквалайзер AEM EQ. Он может подстраиваться под пользователя, определяя форму уха и условия ношения гаджета.

Читайте такжеInstagram разрешит пользователям размещать посты с компьютеровНовинка поддерживает диапазон частот до 40 кГц, может усиливать различный тип частоты и басы. В приложении Huawei AI Life представлены несколько режимов эквалайзера, каждый из которых подойдет для разных типов музыки.

FreeBuds Lipstick поддерживают не только Bluetooth, также их можно подключать к планшетам и ПК. Кроме этого, наушники можно использовать сразу через два устройства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Huawei создала инновационный смартфон с управлением жестами.

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Автор: Полина Кузенко