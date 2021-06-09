На карты американского телеканала National Geographic, транслирующего научно-популярные фильмы, теперь будут наносить пятый океан – Южный.
Об этом телеканал сообщил 8 июня.
National Geographic на своих картах всегда отмечал четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Однако во Всемирный день океанов телеканал решил признать существование и пятого океана – Южного.
"Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально", – пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.
Как отмечает National Geographic, в то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.
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По оценкам ученых, Антарктическое циркумполярное течение появилось примерно 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки.
К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.
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