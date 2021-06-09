В то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.

На карты американского телеканала National Geographic, транслирующего научно-популярные фильмы, теперь будут наносить пятый океан – Южный.

Об этом телеканал сообщил 8 июня.

National Geographic на своих картах всегда отмечал четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Однако во Всемирный день океанов телеканал решил признать существование и пятого океана – Южного.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально", – пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Как отмечает National Geographic, в то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.

Читайте такжеСША вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва

По оценкам ученых, Антарктическое циркумполярное течение появилось примерно 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки.

К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко