Сейчас такой чат-бот доступен только для ученых NASA.

NASA вместе с Microsoft создадут чат-бот с искусственным интеллектом, который облегчит доступ к научным данным о Земле и их понимание. Инструмент будет называться Earth Copilot и сможет отвечать на различные вопросы о нашей планете, пишет The Verge.

Для того, чтобы создать такой чат-бот, NASA интегрирует искусственный интеллект в свое хранилище данных, благодаря чему Earth Copilot будет ссылаться на эту информацию, отвечая, например, на такие вопросы:

"Каким было влияние урагана Ян на острове Санибел?";

"Как пандемия COVID-19 повлияла на качество воздуха в США?".

Таким образом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства хочет упростить доступ к научным данным с запуском Earth Copilot, ведь людям, которые не являются учеными и исследователями, сложно понимать и получать такую информацию от базы данных NASA.

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"Для многих поиск и извлечение информации требует навигации по техническим интерфейсам, понимания форматов данных и освоения тонкостей геопространственного анализа - специализированных навыков, которыми обладают очень мало нетехнических пользователей. ИИ может упростить этот процесс, сократив время на получение информации из данных о Земле до нескольких секунд", - подчеркнул корпоративный вице-президент Microsoft по вопросам здравоохранения и государственного сектора Тайлер Брайсон.

Пока чат-бот Earth Copilot доступен только для ученых NASA, которые оценивают его возможности.

"Затем они изучат возможность его интеграции в платформу визуализации, исследования и анализа данных NASA (VEDA), которая уже предлагает доступ к некоторым данным агентства", - добавили в издании.

Исследование космоса - последние новости

Как писал УНИАН, NASA планирует начать поиск чужих планет с 2027 года. Таким образом исследователи намерены запустить новый космический телескоп, который может видеть в 100 раз больше, чем космический телескоп Хаббл.

Также ранее ученые заметили один из объектов, который вращается быстрее всего во Вселенной. Речь идет о нейтронной звезде, которая является частью "двойной рентгеновской звездной системы" под названием "4U 1820-30" и расположена в созвездии Стрельца по направлению к центру нашей галактики.

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