Меч и другие многочисленные бронзовые предметы той же эпохи были найдены вместе с тремя людьми - мужчиной, женщиной и мальчиком.

В Германии археологи обнаружили бронзовый древний меч, который находится в очень хорошей сохранности, как для артефакта времен бронзового века.

Как пишет Би-би-си, меч, имеющий восьмигранную рукоятку, найден в захоронении в городе Нердлинген и был выкован в XIV века до н.э. Как рассказали в Государственном управлении охраны памятников Баварии, орудие "до сих пор практически сверкает".

Меч и другие многочисленные бронзовые предметы той же эпохи были найдены вместе с тремя людьми - мужчиной, женщиной и мальчиком. В том была ли это семья, археологи пока не уверены. А большая редкость меча вызывает много вопросов о его происхождении.

Видео дня

Как описали специалисты, изготовление такого орудия было делом сложным и требовало тонкого мастерства. Они установили, что восьмигранную рукоятку изготовили отдельно, а потом прикрепили к лезвию.

Археологи отметили, что на мече из Нердлингена не воевали. Но мужчина, который владел мечем, носил его именно как оружие, а не как украшение.

Находки древних мечей в мире

В Швеции ребенок нашел древний меч, которому 1500 лет. Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило ребенку найти древнее оружие.

А в 2021 году было несколько значимых находок. Так, в октябре недалеко от израильского города Хайфа на дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет.

Жительница Лондона по имени Лара Майклм во время прогулки нашла меч XVI века в грязи на берегу Темзы в центре британской столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: