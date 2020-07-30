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На Марсе гигантские песчаные дюны путешествуют по планете (фото)

04:29, 30 июля 2020
Наука и IT
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Марсоход Curiosity / REUTERS

Ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн на поверхности Марса — волн песка высотой до 50 м, передвигающихся по планете. Их перемещение вялое, но постоянное, и раньше его никто не замечал.

Об этом сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.

Мегадюны, созданные ветром, достигают от 5 до 50 метров в высоту. Их на поверхности Красной планеты немало, и о них давно известно благодаря спутниковым снимкам, но раньше никто не замечал, что они двигаются.

Фото со спутника / Фото Journal of Geophysical Research

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Прежде песчаные дюны Марса, которые значительно большие земных, объясняли как результат климатического воздействия в прошлом. Но новое исследование астрономов из обсерватории Каподимонте в Италии установило, что эти многотонные холмы мигрируют с места на место в двух экваториальных зонах планеты.

Таким образом, эти образования — не застывшие структуры, а «живой» процесс, который происходит прямо сейчас. В отличие от земных дюн, они могут мигрировать во всех направлениях. Это свидетельствует о наличии сильных ветров, меняющих рельеф планеты.

Правда, передвигаются марсианские дюны действительно очень вяло — всего на 12—19 см в год. Как объяснил старший исследователь Симон Сильвестро в интервью журналу Inside Science, зафиксировать движение этих структур помогли 10 лет спутниковых наблюдений.

Фото со спутника / Фото Journal of Geophysical Research

Ученые объясняют, что движение марсианских дюн не будет мешать людям, которые, вероятно, когда-нибудь достигнут этой планеты, поскольку перемещение их частиц даже не заметят — настолько оно медленное.

Как сообщал ранее УНИАН, NASA сообщило о приближении к Земле астероида.

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