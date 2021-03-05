Для создания робота инженеры решили использовать принцип строения рыб, которых называют морскими слизнями.

Китайские инженеры разработали частично мягкого подводного робота, способного работать при высоком давлении, в том числе в Марианской впадине, где оно значительно превышает атмосферное.

Статья об этом опубликована в журнале Nature, пишет N+1.

Читайте такжеТехнологический рай у подножия Фудзи: Toyota начала строить умный город с роботами и искусственным интеллектомДля создания робота инженеры под руководством Тефэна Ли из Чжэцзянского университета решили использовать принцип строения рыб из семейства липаровых, которых еще называют морскими слизнями. Несмотря на давление, эти рыбы способны погружаться на большие глубины. Такое преимущество им, по-видимому, обеспечивает строение скелета — не до конца окостеневшего и частично состоящего из хрящевой ткани. Также череп этих рыб имеет несплошное строение и частично открыт.

Созданного робота наделили мягким полимерным корпусом с двумя боковыми плавниками и хвостом. Вся электроника в нем изолирована от воды внутри полимера: микроконтроллер, аккумулятор и повышающий преобразователь напряжения.

Робот движется с помощью плавников с искусственными мышцами, а электроника не повреждается под давлением благодаря тому, что инженеры разделили одну большую плату на платы поменьше, которые меньше подвержены влиянию нагрузок.

Создатели уже протестировали робота в трех средах.

В озере на глубине от 8 до 70 м:

В Южно-Китайском море на глубине 3 224 м:

И на дне Марианского желоба на глубине 10 900 м:

В последнем случае инженеры не отпускали робота, а его актуаторы работали с меньшей амплитудой движения. При этом даже на такой глубине робот сохранил работоспособность.

Справка УНИАН. Марианский желоб или Марианская впадина — глубоководный желоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. У впадины форма полумесяца. Она имеет длину около 2 540 км и среднюю ширину 69 км.

На дне траншеи верхний столб воды оказывает давление 1 086 бар, что более чем в 1 071 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря.

Самая глубокая точка Марианской впадины — «Бездна Челленджера» в юго-западной части впадины. По замерам 2020 года ее глубина составила 10 028 м.

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Автор: УНИАН