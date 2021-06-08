В преддверии обновления компания приостановила выпуск тестовых сборок Windows 10 для инсайдерской программы.

Компания Microsoft 24 июня анонсирует давно ожидаемое масштабное обновление Sun Valley (21H2) для ОС Windows 10, которое в СМИ прозвали «Windows 11».

Как сообщает Windows Latest, в Microsoft уже подтвердили, что планируют «устроить революцию» в пользовательском опыте Windows, а грядущее обновление принесет важные изменения на платформу.

В преддверии обновления компания приостановила выпуск тестовых сборок Windows 10 в рамках инсайдерской программы. Вероятно, это сделано для того, чтобы не раскрывать новшества раньше времени.

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Ранее сообщалось, что инженеры и дизайнеры Windows компании намерены переделать визуальный облик меню «Пуск», «Центра действий и уведомлений» и встроенной программы «Проводник». Помимо обновленного дизайна, элементы Windows 10 должны получить новые функции.

В описании проекта Sun Valley упоминаются улучшенная анимация, расширенная поддержка ночного режима, новая концепция отображения окон приложений.

Помимо нового интерфейса ожидаются серьезные изменения в структуре самой ОС. СМИ ранее писали, что в обновлении Sun Valley сторонние драйверы будут изолироваться в отдельной папке.

Ожидается, что это позволит избежать "кривой" установки драйверов - повысить стабильность системы, сократить фатальные сбои, в том числе «Синий экран смерти», а также положительно сказаться на производительности

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Автор: Дмитрий Захаров