Разработчики хотят решить проблему "кривой" установки драйверов в ОС.

Грядущее обновление Windows 10, намеченное на осень 2021 года, позволит решить старую проблему операционной системы с драйверами. Обновление драйверов очень важно для корректной работы компьютера, но в Windows оно все еще сопряжено с проблемами.

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Как сообщает IXBT, ссылаясь на профильные ресурсы, в версии Windows 10 21H2, также известной под кодовым названием Sun Valley, сторонние драйверы будут перемещены в изолированную папку.

Сейчас в Windows все драйверы хранятся в DriverStore в папке System32. Это важная системная папка, поэтому хранение драйверов сторонних разработчиков и производителей в ней может вызвать проблемы.

В Windows 10 21H2 же такие «неродные» для неё драйверы переместятся из System32 в папку «OEMDRIVERS». Данное решение уже реализовано в ранних превью-версиях Windows 10 21H2.

Ожидается, что это позволит избежать "кривой" установки драйверов - повысить стабильность системы, сократить фатальные сбои, в том числе «Синий экран смерти», а также положительно сказаться на производительности в тех системах, где пользователи регулярно обновляют драйверы.

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Автор: Дмитрий Захаров