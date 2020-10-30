Microsoft собирается представить обновленный дизайн Windows 10 в 2021 году.
Читайте такжеMicrosoft сделала холодильник в виде Xbox (фото)Об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на источники в компании.
По информации инсайдеров, в 2021 году Microsoft запланировала глобальное обновление ОС, в рамках которого будет значительно переработан визуальный интерфейс системы.
Отмечается, что инженеры и дизайнеры компании намерены переделать визуальный облик меню «Пуск», «Центра действий и уведомлений» и встроенной программы «Проводник». Помимо обновленного дизайна, элементы Windows 10 должны получить новые функции.
Новая версия ОС должна перенять некоторые особенности Windows 10X, но с адаптацией под компьютеры с одним дисплеем. В описании проекта Sun Valley упоминаются улучшенная анимация, расширенная поддержка ночного режима, новая концепция отображения окон приложений.
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