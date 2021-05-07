Это первый раз, когда один космический корабль записал звук другого зонда в мире за пределами Земли.

Марсоход Perseverance записал звук вертолета Ingenuity во время четвертого полета по Красной планете.

Запись была сделана с помощью микрофона на инструменте Perseverance SuperCam, передает НВ.

Это первый раз, когда один космический корабль записал звук другого зонда в мире за пределами Земли, говорят члены команды марсохода.

"Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы", - говорит научный руководитель микрофона SuperCam Дэвид Мимун, профессор планетологии в Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) в Тулузе, Франция.

У марсохода Perseverance есть два микрофона - инструментальный микрофон SuperCam и один, который является частью системы камеры входа, спуска и посадки марсохода. Оба микрофона уже записывали звук до 30 апреля - это была первая запись звука, сделанная на поверхности Марса.

Perseverance записал на видео все полеты Ingenuity на сегодня с точки наблюдения в 80 м от места взлета и посадки вертолета. Команда марсохода не пыталась записывать звук до этого вылета, поскольку хотели убедиться, что это никак не повлияют на различные системы Perseverance.

Читайте такжеМарсоход Perseverance заснял на поверхности планеты "пылевого дьявола" (видео)

Также не было никакой гарантии, что микрофон SuperCam уловит звук ротора 30 апреля.

"Это хороший сюрприз. Мы провели тесты и моделирование, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Нам посчастливилось зарегистрировать вертолет на таком расстоянии", - сказал Мимун.

Также уточняется, что Ingenuity не был таким шумным, как кажется на записи. Члены команды изолировали звук аппарата и вырезали некоторые другие частоты, чтобы вертолет было легче слышать.

Миссия Perseverance на Марсе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий