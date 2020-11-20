Марсоход агентства NASA, который впервые оснащен микрофонами, улавливал едва уловимые звуки своей работы во время межпланетного полета и передал аудиозапись на Землю.
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Об этом сообщает NASA.
Как сообщается, микрофон на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance записал звуки полета космического корабля в межпланетном пространстве.
Данные для 60-секундного аудиофайла были собраны 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона в полете, которая снимет часть приземления в кратере Джезеро на Марсе в начале следующего года.
Программа NASA Mars 2020
Самый совершенный вездеход человечества войдет в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и приземлится у кратера Джезеро через 410 секунд.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.
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