Ровер приземлится на марс в феврале следующего года.

Марсоход агентства NASA, который впервые оснащен микрофонами, улавливал едва уловимые звуки своей работы во время межпланетного полета и передал аудиозапись на Землю.

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Об этом сообщает NASA.

Как сообщается, микрофон на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance записал звуки полета космического корабля в межпланетном пространстве.

Данные для 60-секундного аудиофайла были собраны 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона в полете, которая снимет часть приземления в кратере Джезеро на Марсе в начале следующего года.

Программа NASA Mars 2020

Самый совершенный вездеход человечества войдет в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и приземлится у кратера Джезеро через 410 секунд.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

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Перевод: Екатерина Лиманская