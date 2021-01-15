В воскресенье и после выходных в Украине будет наблюдаться слабая, но продолжительная магнитная буря. Пагубное влияние геомагнитных всплесков могут ощутить метеочувствительные люди.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури - это всплески солнечной активности, которые влияют на магнитное поле Земли, работу систем связи и здоровье людей.
Когда в Украине ожидаются магнитные бури
Ближайшая геомагнитная активность ожидается с воскресенья 17 января по среду 20 января. Магнитной бури по оценкам специалистов не будет, однако повышенная активность может влиять на здоровье некоторых людей. Следующие геомагнитные всплески ожидаются в понедельник и вторник 1 и 2 февраля.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Влиянию геомагнитных всплесков больше всего подвержены метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней. При магнитных бурях могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, раздражительность, сонливость или бессоница, обострение хронических заболеваний, слабость.
- Чтобы защититься от негативного воздействия бурь, придерживайтесь нескольких правил.
- Пейте больше воды, зеленого и травяного чая.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- За несколько дней до повышенной активности нормализуйте сон и высыпайтесь.
- Исключите источники стресса.
- Ограничьте потребление кофе, алкоголя, жирной и жареной пищи.
- Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу.
Вам также может быть интересно:
- Ученые назвали болезнь, которая вдвое повышает риск смерти от коронавируса
- Двадцатилетие Википедии: самые интересные статьи и необычные факты об энциклопедии
- Ученые определили, чем опасен один бокал вина в день
- Ученые заявили, что ощущение изжоги может быть признаком тихого сердечного приступа
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram