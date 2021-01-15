С 17 января в Украине будет наблюдаться повышенная солнечная активность.

В воскресенье и после выходных в Украине будет наблюдаться слабая, но продолжительная магнитная буря. Пагубное влияние геомагнитных всплесков могут ощутить метеочувствительные люди.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури - это всплески солнечной активности, которые влияют на магнитное поле Земли, работу систем связи и здоровье людей.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Ближайшая геомагнитная активность ожидается с воскресенья 17 января по среду 20 января. Магнитной бури по оценкам специалистов не будет, однако повышенная активность может влиять на здоровье некоторых людей. Следующие геомагнитные всплески ожидаются в понедельник и вторник 1 и 2 февраля.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Влиянию геомагнитных всплесков больше всего подвержены метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней. При магнитных бурях могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, раздражительность, сонливость или бессоница, обострение хронических заболеваний, слабость.

Чтобы защититься от негативного воздействия бурь, придерживайтесь нескольких правил.

Пейте больше воды, зеленого и травяного чая.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

За несколько дней до повышенной активности нормализуйте сон и высыпайтесь.

Исключите источники стресса.

Ограничьте потребление кофе, алкоголя, жирной и жареной пищи.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова