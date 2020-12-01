Три дня декабря отметятся повышенной солнечной активностью.

В начале и середине декабря ожидаются ощутимые геомагнитные возмущения, которые могут повлиять на здоровье метеочувствительных людей. В целом последний месяц года пройдет достаточно спокойно и без сильных скачков магнитной активности.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары суток. Такие всплески могут повлиять на работу энергосистем и электроприборов, а также ухудшить самочувствие пожилых и метеочувствительных людей.

Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2020

Небольшое возмущение магнитной активности ожидается во вторник, 2 ноября. Магнитная активность будет невысокой, однако может сказаться на самочувствии некоторых людей.

Период до 17 декабря пройдет спокойно. В пятницу 18 декабря ожидается второй всплеск энергии, а в субботу 19 декабря специалисты прогнозируют магнитную бурю. Буря достигнет уровня G1 (слабая буря) и может повлиять на работу систем связи, поведение животных и самочувствие некоторых людей.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Магнитная активность воздействует на пожилых и метеочувствительных людей, а также на людей с хроническими заболеваниями. Во время повышенной геомагнитной активности могут возникать следующие симптомы: головные боли, слабость, тошнота, головокружение, боли в сердце, раздражительность, нарушение аппетита, бессоница.

Чтобы легко перенести магнитную бурю, придерживайтесь следующих рекомендаций за несколько дней до ожидаемой активности:

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;

пейте зеленый и травяной чай;

не нервничайте, избавьтесь от стресса;

прогуливайтесь на свежем воздухе не меньше часа в день;

не переедайте, не употребляйте жирную и жареную пищу;

спите не меньше 8 часов в сутки, ложитесь спать пораньше.

Если во время магнитной бури ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу-терапевту.

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Автор: Екатерина Пулатова