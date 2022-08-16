Магнитная буря накроет землю / фото depositphotos.com

Специалисты солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой на Солнце. Если на нашей звезде наблюдается повышенная активность, то на Земле могут возникать геомагнитные бури. Магнитные бури в августе будут не очень сильными, но частыми. Самая продолжительная из них ожидается в середине месяца.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Магнитные бури в августе / фото gismeteo.ua

Геомагнитная буря продлится с 17 по 20 августа. 17 и 18 августа будет слабая магнитная буря, а в следующие два дня активность Солнца будет выше среднего. Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется 27 августа.

Как защититься от магнитной бури

Магнитная буря наиболее опасна для пожилых и метеозависимых людей, обладателей хронических болезней и беременных женщин.

В дни высокой солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, боль в спине и пояснице, повышенное давление, бессонница, слабость, обострение хронических заболеваний.

Чтобы легче пережить опасный период, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды. Ешьте больше зелени, овощей и фруктов.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру.
  • Больше ходите пешком вместо езды на транспорте.
  • Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем.
  • Принимайте контрастный душ перед сном.
  • Ложитесь спать в одно и то же время.

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