В середине августа Землю накроет слабая, но продолжительная магнитная буря.

Специалисты солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой на Солнце. Если на нашей звезде наблюдается повышенная активность, то на Земле могут возникать геомагнитные бури. Магнитные бури в августе будут не очень сильными, но частыми. Самая продолжительная из них ожидается в середине месяца.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Геомагнитная буря продлится с 17 по 20 августа. 17 и 18 августа будет слабая магнитная буря, а в следующие два дня активность Солнца будет выше среднего. Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется 27 августа.

Как защититься от магнитной бури

Магнитная буря наиболее опасна для пожилых и метеозависимых людей, обладателей хронических болезней и беременных женщин.

В дни высокой солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, боль в спине и пояснице, повышенное давление, бессонница, слабость, обострение хронических заболеваний.

Чтобы легче пережить опасный период, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды. Ешьте больше зелени, овощей и фруктов.

Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру.

Больше ходите пешком вместо езды на транспорте.

Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Ложитесь спать в одно и то же время.

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