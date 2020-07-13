Готовим вместе: УНИАН запускает раздел "Рецепты"

Для вас УНИАН собрал в одном разделе только проверенные рецепты.

Если вы устали ломать голову над тем, что приготовить на завтрак или ужин, или что же взять с собой на обед в офис, УНИАН поможет вам! Наш сайт запускает раздел "Рецепты".

Удобный поиск по категориям – первые и вторые блюда, салаты, консервация и соления, закуски, напитки, десерты, выпечка, соусы. И еще – накрыть праздничный стол на Новый год, Рождество или Пасху вместе с "Рецептами" станет проще, ведь мы составим для вас праздничное меню, которое, несомненно, оценят все гости.

Если вы новичок в кулинарном деле – ничего страшного, ведь наши рецепты сопровождаются подробным инструкциями и фото, на которых запечатлен каждый шаг приготовления блюда.

Список рецептов обновляется регулярно, поэтому разнообразие блюд порадует даже самого искушенного нашего читателя. С УНИАН вы будете в курсе кулинарных новостей.

Экономьте время и силы и готовьте вместе с УНИАН.Рецепты!

Приятного аппетита!

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