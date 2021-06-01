Кувшин нашли еще в 2006 году, но тогда на него не обратили особого внимания.

Найденный в Афинах древний керамический сосуд, наполненный костями цыпленка, вероятнее всего, был частью проклятия, направленного против десятков людей.

К такому выводу пришли американские археологи, пишет Science alert.

Кувшин нашли еще в 2006 году под полом классического коммерческого здания Агоры, но тогда на него не обратили особого внимания. Считается, что возраст сосуда до 2300 лет. Он был проткнут гвоздем.

«В горшке находились расчлененные голова и нижние конечности молодого цыпленка», – написала профессор классических наук Йельского университета Джессика Ламонт, которая занялась изучением сосуда.

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«Все внешние поверхности кувшина изначально были покрыты текстом; когда-то на нем было написано более 55 имен, десятки из которых теперь сохранились только в виде разбросанных букв или слабых штрихов стилуса», – отметила Ламонт.

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Автор: Катерина Шварц