Исследователи отметили, что нет естественной силы, которая могла бы остановить планету.

Ученые рассказали, что произойдет, если Земля перестанет вращаться вокруг своей оси. По мнению исследователей, это приведет к глобальной катастрофе.

Об этом пишет Live Science.

По словам старшего почетного геолога Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймса Зимбельмана, если планета прекратит вращаться, то кинетический момент разорвет ее поверхность.

"Все слетит со стола", – объяснил исследователь.

Читайте такжеУченые нашли на Земле аномальное место: это важно для поисков жизни на МарсеПри этом он указал, что естественной силы, которая могла бы остановить Землю, нет. Планета вращается с момента своего образования. Полный оборот вокруг своей оси Земля делает за 23 часа 56 минут 4,09053 секунды, а условная точка на экваторе движется на восток со скоростью ~1770 км/ч.

Геолог объяснил, что если планета резко остановится, то передаваемый по воздуху, воде и поверхности угловой момент привел бы к глобальному катаклизму. Он уточнил, что все объекты на поверхности продолжат движение со скоростью свыше 1000 км/ч, из-за чего часть "ошметков" поверхности Земли взлетела бы в атмосферу и даже в космос.

Эти обломки поверхности продолжили бы вращаться с планетой вокруг Солнца, но гравитация Земли притянет большую их часть назад, а часть притянет Луна. Падение этих обломков станет буквально "метеоритной" бомбардировкой. В результате земная кора разогреется, что приведет к испарению большей части воды на поверхности планеты.

Как ранее сообщал УНИАН, в отчете Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях указано, что человечеству известно только около 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет.

Автор: Анастасия Горбачева