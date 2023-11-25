Гигантская льдина направляется к Южному океану.

Самый большой в мире айсберг начал дрейфовать впервые за более чем три десятилетия, заявили ученые. По данным Reuters, антарктический айсберг под названием A23a имеет площадь почти 4000 квадратных километров - это в три раза больше Нью-Йорка.

С момента откола от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг, на котором когда-то располагалась советская исследовательская станция, в основном был на мели - тогда его основание застряло на дне моря Уэдделла.

Однако недавние спутниковые снимки показывают, что айсберг весом почти в триллион тонн сейчас быстро дрейфует мимо северной оконечности Антарктического полуострова, чему способствуют сильные ветры и течения.

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По словам ученых, редко можно увидеть движущийся айсберг такого размера, поэтому они будут внимательно следить за его траекторией.

Колоссальный айсберг, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение. Это направит его к Южному океану по пути, известному как "аллея айсбергов", где можно найти других представителей его вида, покачивающихся в темных водах.

Ученые говорят, что у настолько гигантского айсберга есть потенциал "выжить" довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то, что там намного теплее. Однако он может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где может нарушить судоходство.

Айсберги в Антарктиде

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде в начале 2023 года. Его площадь почти 1550 квадратных километров.

Ученые говорят, что конкретно это событие не связано с глобальным потеплением. Откол айсберга был ожидаемым, он является "частью естественного поведения шельфового ледника Бранта".

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