Самый большой в мире айсберг начал дрейфовать впервые за более чем три десятилетия, заявили ученые. По данным Reuters, антарктический айсберг под названием A23a имеет площадь почти 4000 квадратных километров - это в три раза больше Нью-Йорка.
С момента откола от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг, на котором когда-то располагалась советская исследовательская станция, в основном был на мели - тогда его основание застряло на дне моря Уэдделла.
Однако недавние спутниковые снимки показывают, что айсберг весом почти в триллион тонн сейчас быстро дрейфует мимо северной оконечности Антарктического полуострова, чему способствуют сильные ветры и течения.
По словам ученых, редко можно увидеть движущийся айсберг такого размера, поэтому они будут внимательно следить за его траекторией.
Колоссальный айсберг, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение. Это направит его к Южному океану по пути, известному как "аллея айсбергов", где можно найти других представителей его вида, покачивающихся в темных водах.
Ученые говорят, что у настолько гигантского айсберга есть потенциал "выжить" довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то, что там намного теплее. Однако он может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где может нарушить судоходство.
Айсберги в Антарктиде
Гигантский айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде в начале 2023 года. Его площадь почти 1550 квадратных километров.
Ученые говорят, что конкретно это событие не связано с глобальным потеплением. Откол айсберга был ожидаемым, он является "частью естественного поведения шельфового ледника Бранта".