Скоро таких явлений станет больше, рассказал руководитель лаборатории Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук нашего государства.

Северное сияние "Аврора" в Украине имело красную окраску благодаря атомарному кислороду.

Обычно явление зелено-красное, и украинцы видели почти типичный его цвет, поделился информацией руководитель лаборатории Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Иван Крячко в комментарии "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что скоро можно будет чаще увидеть сияния в небе, поскольку возрастет солнечная активность. "Активность Солнца растет постепенно, а не одномоментно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем пять лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайшем году таких сияний будет больше, но сколько - точно сказать трудно", - сказал он.

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Красное северное сияние над Украиной видели 5 ноября - что известно

В воскресенье вечером в ряде областей небо было красного цвета - необычное природное явление, в частности, видели в Киевской, Одесской, Львовской и Черниговской областях. Позже стало известно, что люди увидели сияние "Авроры".

Астроном Владимир Кажанов сообщил, что это редкое для Украины явление можно было увидеть, потому что была мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который случился на Солнце несколько дней назад.

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