Астроном говорит, что такая звезда является двойной, то есть это две звезды, которые вращаются друг вокруг друга.

Астрономы сообщили, что в космосе "небесный танец" между двумя звездами на расстоянии около трех тысяч световых лет приведет к настолько яркой вспышке, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом в течение нескольких дней. Об этом пишет The Independent.

В издании отметили, что взрыв, который происходит раз в жизни в системе T Королевы Бореалиса, придаст ей вид новой звезды, которая будет ярко сиять в ночном небе, а затем снова погаснет еще на 80 лет.

В свою очередь доцент астрономии в Университете Ноттингем Трент, доктор Дэниел Браун отмечает, что этот вид небесных событий называется сверхновым, когда яркость звезды растет в быстром темпе.

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"Нас ждет сюрприз - открытие так называемой новой звезды на небосклоне", - анонсировал профессор Даниэль Браун.

По его словам, сложно предвидеть, когда именно произойдет такое событие, однако это может произойти в любое время между сегодняшним днем и сентябрем 2024 года.

"Нас ждет сюрприз - появление так называемой новой звезды на небе. T Королевы Бореалиса - это на самом деле не одна звезда, а двойная, то есть две звезды, вращающиеся друг вокруг друга. Что делает эту пару такой особенной, так это то, что время от времени она чрезвычайно увеличивает свою яркость, чтобы стать легко видимой для нас", - подчеркнул профессор.

Он добавил, что более массивная звезда в паре является белым карликом, который "может вместить примерно такую же массу, как наше Солнце, в объеме, равном объему Земли".

"Примерно каждые 80 лет он (белый карлик) собирает достаточно материала, чтобы вспыхнуть в результате термоядерного взрыва, который невероятно увеличивает его яркость. Для T Королевы Бореалии настало время для еще одного такого взрыва, в результате которого ее яркость выросла с 11mag - почти видимой в бинокль на темном небе - до колоссальных 2mag - ее можно сравнить со звездами Плуга и легко заметить невооруженным глазом даже на загрязненном светом небе", - сказал Браун.

После вспышки Т Королевы станет самой яркой звездой в созвездии Полярной Медведицы, прежде чем постепенно потускнеет за несколько дней. По словам профессора, созвездие можно будет увидеть в Великобритании, когда оно восходит сразу после захода Солнца на северо-востоке.

"Его будет видно на самой высокой высоте на юге на 65 градусах над горизонтом сразу после 3 часов ночи, что облегчает наблюдение. По мере того, как мы продвигаемся по весне, оно будет подниматься раньше и достигать своей наивысшей высоты также раньше. Поэтому нам повезло, ведь мы приближаемся к лучшей поре года для его наблюдения", - подытожил эксперт.

Также профессор Браун советует для тех, кто хочет проследить за яркостью T-образного полярного сияния, использовать бинокль, чтобы ознакомиться с регионом и звездами в полярном сиянии.

"Как только вспышка начнется, вы можете начать сравнивать ее яркость с другими звездами и, таким образом, наблюдать за вспышкой самостоятельно, не требуя никаких дорогих камер", - заверил он.

Последние новости на космическую тематику

Как писал УНИАН, недавнее исследование показало, что звезды могут поглощать планеты, и это происходит чаще, чем думают люди. В The Guardian рассказали, что международная группа ученых изучила десятки пар звезд, которые близко расположены и родились в одно и то же время из одного и того же коктейля пыли и газа. Отмечается, что обе должны были иметь идентичный состав, однако ученые выяснили, что это было не всегда так.

Также стало известно, что на Луне построят железную дорогу, которая соединит различные лунные базы. Такую железную сеть могут реализовать в течение следующего десятилетия после того, как правительственное агентство Соединенных Штатов Америки одобрит концепцию развития.

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