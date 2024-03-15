Звездному скоплению Messier 67 уже столько лет, как нашему Солнцу / фото ua.depositphotos.com

Недавно в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали рассеянное звездное скопление с невероятно старой популяцией звезд. Его называют скоплением Королевской Кобры и Золотого Глаза. Об этом говорится на сайте NASA.

Messier 67 (М67 или NGC 2682) - это рассеянное звездное скопление, которое расположено в около 2 700 световых лет от Земли в созвездии Рака. Его удалось открыть и зарегистрировать немецкому астроному Иоганну Келлеру в 1779 году. Уже через год астроном из Франции Шарль Мессье еще раз определил скопление как "коллекцию звезд".

В NASA отмечают, что М67 - это одно из старейших рассеянных скоплений, ведь ему примерно четыре миллиарда лет, то есть столько же, сколько Солнцу.

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Вид участка звездного скопления Messier 67 / фото NASA/Catholic University of America

Некоторые ученые говорят, что могут увидеть такое звездное скопление невооруженным глазом, поскольку его площадь на небе равна размеру полной Луны. В свою очередь исследователи посоветовали использовать для этого телескопы. Астрономы добавляют, что Messier 67 лучше всего можно увидеть в северном полушарии весной, а именно в марте.

Кроме того, известно, что исследователи наблюдают за М67 благодаря американскому оптическому космическому телескопу Хаббл. На кадрах можно увидеть, что Messier 67 якобы состоит из более 500 звезд, у которых есть слабая гравитационная связь.

Месторасположение Messier 67 / фото science.nasa.gov/Stellarium

"На самом деле, скопление содержит около 100 звезд, похожих на наше Солнце по составу и возрасту, а также много красных гигантов и белых карликовых звезд. В нем также находится около 30 "голубых отщепенцев" - непарных звезд, которые ярче и голубее, чем популяция, из которой они образовались, возможно, в результате вытягивания материала из бинарного компаньона. M67 - самое старое открытое скопление в каталоге Messier", - уточняют в NASA.

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