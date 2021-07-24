​​​​​​​Его судьбой озаботилась вся страна: сотни людей добровольно участвовали в поисках родственников Тоа.

Малыш косатки найденный в Новой Зеландии, умер после неудачной попытки отыскать маму.

Об этом сообщает BBC.

Малыша Тоа выбросило на берег неподалеку от Веллингтона 10 дней назад.

Исследователи сразу начали искать его родственников в близлежащих водах, поскольку косатки в возрасте от 2 до 6 месяцев и до 2,5 м в длину не могут выжить в одиночку в океане.

Читайте такжеВ Ирландии акула перевернула байдарку с рыбаком и попала на видеоЕго судьбой озаботилась вся страна: сотни людей добровольно участвовали в поисках родственников Тоа.

Беспомощного малыша выбросило волнами на каменистый берег в Плиммертоне – к северу от столицы Новой Зеландии. Животное нашли двое подростков.

Экозащитники поместили млекопитающего в импровизированный бассейн, в котором каждые четыре часа кормили через специальную соску.

С помощью самолетов и береговых наблюдателей люди обыскали сотни километров с надеждой увидеть его мать. Однако организация Whale Rescue, которая занималась жизнью млекопитающего, заявила об ухудшении состояния найденыша.

"Мы должны сообщить, что недавно Тоа умер. Как вы все понимаете, мы опустошены", – говорится в заявлении природозащитников.

Команда надеялась воссоединить Тоа с семьей или усыновить его другой группой.

Автор: Яна Ставская