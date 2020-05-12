Мужчины более уязвимы к COVID-19 – ученые объяснили, почему

Ранее ученые исследовали смертность шести стран и пришли к выводам, что мужчины на 50% чаще умирают, чем женщины.

Мужчины более уязвимы к инфицированию коронавирусом, чем женщины. Все дело в специфическом ферменте легких, который помогает вирусу проникнуть внутрь организма, убеждены ученые.

Об этом сообщает Science alert.

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Исследование с более 3500 участниками пожилого возраста и с сердечной недостаточностью опубликовано 10 марта.

Авторы проекта обнаружили более высокие концентрации ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) у мужчин по сравнению с женщинами. Ни один из участников не был инфицирован. Но сами ученые считают, что эти наблюдения могут помочь выяснить разницу в показателях смертности между мужчинами и женщинами.

ACE2 был обнаружен в нескольких органах, в частности легких. Ферменты играют «решающую роль» в проникновении вируса.

Ранее ученые исследовали смертность шести стран и пришли к выводам, что мужчины на 50% чаще умирают, чем женщины. Гендерная разница колебалась в зависимости от страны. Например, в Южной Корее мужчины были в меньшинстве, а в Нью-Йорке – в большинстве.

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