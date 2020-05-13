Украинские IT-компании не испытывают значительного влияния коронакризиса - эксперты

Также эксперты отмечают существование двух разнонаправленных трендов развития IT-бизнеса в условиях карантина.

Украинские IT-компании не отмечают значительного влияния коронакризиса и карантина на рабочие места.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили главный юрист украинской IT-компании SPD-Ukraine Николай Кудрявцев и директор по развитию бизнеса (Chief Business Development Officer) IT-холдинга TECHIIA Олег Гуменюк.

«В связи с режимом карантина и переходом на удаленную работу сократились расходы компании на содержание офисов и проведение оффлайн-мероприятий. Сейчас у нас нет необходимости в сокращении специалистов. Такая мера не входит в планы компании, поэтому их количество останется неизменным», - сказал Кудрявцев.

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Он также подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в стране, не повлияла на количество клиентов и проектов компании.

«Ситуация, которая сложилась, не повлияла на количество клиентов и проектов, которые ведет компания. Все наши клиенты продолжают сотрудничество. На нескольких проектах немного изменился объем задач - были временно приостановлены активности в определенных направлениях. Но работа на таких проектах все равно продолжается», - сказал Кудрявцев.

Отсутствие планов сокращать персонал или их зарплату подтвердил также директор по развитию бизнеса технохолдинга TECHIIA.

«Наш холдинг имеет достаточный запас прочности и ресурсов, чтобы оперативно перестроить эти процессы под онлайн-формат. Наш подход - выполнять максимум задач без потери темпов и эффективности, поэтому на данный момент у нас нет никаких оснований для сокращения работников или их зарплат», – сказал Гуменюк.

Также в комментарии УНИАН генеральный директор и соучредитель украинской IT-компании Intellias Виталий Седлер рассказал, что сейчас на рынке можно наблюдать два разнонаправленных тренда.

«Во времена экономического спада на IT-рынке есть два разнонаправленных тренда: с одной стороны - заказчики уменьшают IT-бюджеты, что приводит к сокращению или закрытию проектов, с другой - они более серьезно рассматривают варианты переноса разработки из дорогих онсайт-локаций на более эффективные рынки, в том числе и в Украине... Но в целом в условиях кризиса с COVID-19 негативный тренд значительно сильнее», - сказал он.

Также Седлер подчеркнул, что вопреки общему негативному влиянию кризиса, он также способствует развитию определенных секторов IT-индустрии.

«Это дает толчок для поиска новых клиентов в тех сферах, которые будут расти - eCommerce, eLearning, Gaming, а также в тех регионах, в которых экономика или уже восстанавливается, или меньше пострадала от кризиса (Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион)», - сказал он.

Также Седлер отметил, что компания Intellias уже в нынешних условиях готовится к росту, который, по прогнозам компании, начнется после окончания кризиса.

Как сообщал УНИАН, согласно ежегодному исследованию рынка по итогам 2019 года, проведенного UVCA и украинской консалтинговой компанией Deloitte Ukraine, общий объем венчурных инвестиций в украинские IT-компании и стартапы в 2019 году достиг 509,9 млн долл., что в 1,5 раза превышает показатель 2018 года.

Справка УНИАН. SPD-Ukraine – украинская IT-компания, специализирующаяся на разработке программных продуктов. Является технологическим партнером компаний США, Великобритании, Германии и ряда других стран. В Украине компания имеет офисы в Киеве и Черкассах. Также компания имеет представительства в Великобритании. В SPD-Ukraine работают более 400 сотрудников.

TECHIIA – украинский холдинг, объединяющий компании по разработке IT-решений для бизнеса, созданию продуктов для управления парками компьютеров, разработке бизнес-концепций инфраструктурных технологических объектов и ряда других аспектов IT-деятельности. В холдинге работает более 1 тыс. сотрудников. Компания имеет представительство в США.

Intellias - инженерная инновационная компания, которая предоставляет услуги по разработке комплексных программных продуктов. В компании работают свыше 1,6 тыс. сотрудников. Intellias имеет представительства в Германии и Польше.