Две украинские команды попали в финал конкурса по развитию искусственного интеллекта от Microsoft

Финал конкурса состоится 18 июня 2020 года.

Две украинские команды из Украинского католического университета (УКУ) попали в финал международного конкурса проектов искусственного интеллекта (ИИ) «The next AI Guardians» от технологической компании Microsoft.

Финал конкурса состоится 18 июня 2020 года, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, украинские команды разработали два проекта: KeyAccess - программное обеспечение для операционных систем Windows и UNIX, которое позволяет настроить клавиатуру для пользователей, которые борются с детским церебральным параличом (ДЦП) или другими заболеваниями, требующими особой настройки клавиатуры для ее использования; Smart Educational Assistant (SEA) - электронный помощник, с помощью которого пользователь выбирает профессию и определяет навыки, которые хочет развивать, а ИИ предоставляет новейшие интернет-ресурсы с учебными курсами и объединяет их в полноценный учебный план.

Согласно сообщению, команды-финалисты получат шанс продать свою идею представителям самых успешных компаний.

Также каждая команда получит бизнес-наставника, который поможет ей расписать свою идею в содержательном бизнес-плане.

Как сообщал УНИАН, Государственное космическое агентство Украины открыло онлайн-программу стартапов Yangel Big Bang, которая будет готовить проекты для участия в Yangel Accelerator, запустить который планируют осенью.

Государственный фонд «Украинский фонд стартапов» по итогам третьего и четвертого питча (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 31 марта и 7 апреля, принял решение выделить 350 тыс. долл. 10 украинским стартапам.

Справка УНИАН. Microsoft – международная технологическая компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения и компьютерной инфраструктуры. Является одной из самих дорогих компаний мира – капитализация компании по итогам 2019 года составляла более 1 трлн долл.