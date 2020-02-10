Украинский фонд стартапов определил первые восемь проектов для финансирования

Гранты получат компании AeroDrone, GeoDesign.info, BIOC, «Правомен», Framiore, Pytag, BioBin.

Наблюдательный совет Украинского фонда стартапов решил предоставить грантовое финансирование первым восьми проектам, представившим свои идеи на первом Pitch Day 25 января.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, Seed грант в объеме 1,25 млн грн получат компании AeroDrone (комплексные решения на базе беспилотных самолетов), GeoDesign.info (онлайн-сервис о преимуществах и рисках открытия магазина/кафе/парикмахерской в зависимости от локации), BIOC (технология создания биопластика), FieldBI (аналитически-экспертная система улучшения результативности решений), «Правомен» (автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам), Framiore (бренд женской одежды с собственным швейным производством).

Pre-seed гранты в объеме по 625 тыс. грн получат компании Pytag (аналитическая платформа для торговли зерном), BioBin (мобильное приложение для управления потреблением и отходами).

Также сообщается, что следующий Pitch Day состоится в начале марта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2019 года объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов, что позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Фонд стартапов будет составлять 440 млн грн.

Фонд финансирует почти все направления, кроме азартных игр, производства опасных веществ, алкогольного и табачного производства, а также военных и ядерных технологий.