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Украинский фонд стартапов определил первые восемь проектов для финансирования

10:17, 10 февраля 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

Наблюдательный совет Украинского фонда стартапов решил предоставить грантовое финансирование первым восьми проектам, представившим свои идеи на первом Pitch Day 25 января.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, Seed грант в объеме 1,25 млн грн получат компании AeroDrone (комплексные решения на базе беспилотных самолетов), GeoDesign.info (онлайн-сервис о преимуществах и рисках открытия магазина/кафе/парикмахерской в зависимости от локации), BIOC (технология создания биопластика), FieldBI (аналитически-экспертная система улучшения результативности решений), «Правомен» (автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам), Framiore (бренд женской одежды с собственным швейным производством).

Pre-seed гранты в объеме по 625 тыс. грн получат компании Pytag (аналитическая платформа для торговли зерном), BioBin (мобильное приложение для управления потреблением и отходами).

Также сообщается, что следующий Pitch Day состоится в начале марта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2019 года объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов, что позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Фонд стартапов будет составлять 440 млн грн.

Фонд финансирует почти все направления, кроме азартных игр, производства опасных веществ, алкогольного и табачного производства, а также военных и ядерных технологий.

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