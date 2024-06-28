По данным НАСА, комета считается "околоземным астероидом" из-за близости ее орбиты к Земле, но не считается потенциально опасной.

Звездочеты захотят внимательно следить за небом в ближайшие дни, поскольку мимо Земли должна пройти комета с 69-летней орбитой.

Она называется кометой 13P/Ольберса, в честь астронома Генриха Ольберса, которому приписывают первое обнаружение кометы в 1815 году. P означает периодичность, что означает, что комете требуется менее 200 лет, чтобы завершить свою орбиту. Комете был присвоен номер 13, поскольку это была 13-я идентифицированная периодическая комета, пишет The Hill.

По данным НАСА, комета считается "околоземным астероидом" из-за близости ее орбиты к Земле, но не считается потенциально опасной. За этот проход комета приблизится к орбите Земли на расстояние 1,9 астрономических единиц - 1,9 среднего расстояния между Землей и Солнцем или примерно 284 миллиона километров.

Видео дня

На своей орбите комета пройдет на расстоянии 1,18 а.е. от Солнца. Комета в настоящее время приближается к перигелию - ближайшей к Солнцу точке. Этой точки она достигнет в воскресенье, 30 июня. Ближайшей точки к Земле она достигнет 20 июля.

Орбита кометы эллиптическая, и ее путешествие занимает 25 400 дней. По данным SpaceReference.org, в последний раз комету наблюдал Центр малых планет Международного астрономического союза 12 сентября 1956 года.

StarWalk утверждает, что в воскресенье комету можно будет увидеть в бинокль, а ее максимальная яркость достигнет 6,5. Комета проходит через нижнюю часть созвездия Рыси и начинает проходить над Малым Львом в середине июля.

Новости о космосе

Массивный астероид под названием "убийца планет" приблизился к Земле в конце этой недели, а именно 27 июня. Он пролетел мимо нашей планеты со скоростью около 93 тысячи км/ч.

"Потенциально опасный" объект размером с гору является одним из крупнейших космических камней, которые пролетали близко к Земле за более чем столетие.

Отмечается, что астероид 2011 UL21 является околоземным, то есть его орбита время от времени приближает его к Солнцу на расстояние 1,3 астрономических единиц, что около в 1,3 раза превышает среднее расстояние между Землей и Солнцем.

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