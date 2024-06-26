Это произойдет 27 июня.

Массивный астероид под названием "убийца планет" приблизится к Земле в конце этой недели, а именно 27 июня. Он пролетит мимо нашей планеты со скоростью около 93 тысячи км/ч. Об этом сообщает Live Science.

"Потенциально опасный" объект размером с гору является одним из крупнейших космических камней, которые пролетали близко к Земле за более чем столетие.

Отмечается, что астероид 2011 UL21 является околоземным, то есть его орбита время от времени приближает его к Солнцу на расстояние 1,3 астрономических единиц, что около в 1,3 раза превышает среднее расстояние между Землей и Солнцем.

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"Он вращается вокруг нашего светила раз в три года. Согласно прошлым наблюдениям, космический камень имеет ширину от 1,1 до 2,4 мили (от 1,7 до 3,9 километра), по данным SpaceReference.org, что означает, что он больше 99% известных околоземных астероидов, согласно данным Европейского космического агентства (ЕКА)", - отметили в материале.

В издании отмечают, что этот астероид, скорее всего, в 10 раз меньше самого большого космического камня, который когда-либо падал на Землю, речь идет об астероиде Вредефорт.

"Однако, хотя любой потенциальный удар от 2011 UL21 будет менее экстремальным, чем эти исторические столкновения, астероид все еще имеет потенциал нанести ущерб в масштабах континента и выбросить в атмосферу достаточно обломков, чтобы вызвать значительные климатические изменения, именно поэтому его считают "убийцей планеты"", - объяснили в публикации.

Несмотря на то, что космический камень не представляет никакой угрозы для Земли - ни сейчас, ни в будущем, он интересен тем, что это, возможно, один из 10 крупнейших астероидов, которые пролетели на расстоянии 4,7 млн миль от нашей планеты с 1900 года, сообщил астрофизик и директор Проекта виртуального телескопа Джанлука Маси.

Хотя космический камень не представляет никакой угрозы для Земли - ни сейчас, ни в будущем - он интересен тем, что это, вероятно, один из 10 крупнейших астероидов, которые пролетели на расстоянии 4,7 млн миль (7,5 млн км) от нашей планеты с 1900 года, написал в недавнем заявлении Джанлука Маси, астрофизик и директор Проекта виртуального телескопа (VTP).

"Вы сможете наблюдать за ближайшим сближением 2011 UL21 благодаря бесплатной прямой трансляции от VTP, которая покажет вид на астероид из Астрономической обсерватории Беллатрикс в Чеккано, Италия. Трансляция начнется в 16:00 по восточному времени 27 июня, а непосредственное сближение состоится через 15 минут", - отметили в издании.

Космические открытия - последние новости

Как писал УНИАН, Китай впервые в истории человечества доставил на Землю образцы почвы с другой стороны Луны. Сейчас ученые с нетерпением ждут возможности поближе взглянуть на эти образцы.

Также сообщалось, что огромный астероид приблизится к Земле ближе, чем когда-либо. Его можно будет увидеть невооруженным глазом из разных уголков планеты.

"Апофис будет видно невооруженным глазом. Когда он пересекает Атлантику, несколько миллиардов людей в Европе, Африке и Азии смогут видеть его в течение нескольких часов в ночном небе, если небо будет чистым", - рассказали астрономы.

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