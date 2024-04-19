Эта комета пролетает мимо Земли примерно каждый 71 год.

Зеленая "комета дьявола" возвращается к австралийскому небу, благодаря чему у людей есть уникальный шанс увидеть небесное тело, который выпадает раз в жизни. Об этом пишет The Guardian.

Известно, что комета, которая имеет название 12P/Pons-Brooks, получила прозвище "комета дьявола", ведь извержения из ее ядра напоминают два рога. Недавно поклонники "Звездных войн" вообще назвали ее Соколом Тысячелетия.

Также эту комету, ядро которой имеет диаметр 34 км, сравнивают с кометой Галлея, потому что она пролетает мимо Земли примерно каждый 71 год, в то время, как комета Галлея пролетает каждые 76 лет. Кроме того, она тоже имеет зеленый оттенок из-за своей молекулярной структуры.

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Последний раз комету Галлея видели в 1986 году во время того, как астрономы-любители выходили на улицу ночью, чтобы увидеть ее. В то же время ее называют самой известной кометой, в NASA утверждают, что она "впервые дала астрономам понимание того, что кометы могут быть постоянными гостями на нашем ночном небе".

По словам астрофизика из Австралийского национального университета Брэда Такера, несмотря на то, что "комету дьявола" сейчас технически трудно заметить, в течение следующей недели она станет более четкой.

"Она очень низко в небе, но находится почти рядом с Юпитером, поэтому если вы видите Юпитер на западном небе, комета находится рядом", - объяснил исследователь.

Астрофизики отмечают, что с приближением к Солнцу ее ледяное ядро и газовый след становятся горячими, что делает ее вид более заметным. Самой яркой она будет 22 апреля, однако, как говорит Такер, найти ее будет сложно, ведь ее может затмить полнолуние.

"Наверное, лучшим днем будет примерно День Анзака. Это уже после полнолуния, но (комета - УНИАН) все еще яркая и находится чуть выше... следовательно, 25-го, а затем на следующих выходных", - заверил Такер.

В свою очередь содиректор Института космических технологий и промышленности при Технологическом университете Суинберна Ребекка Аллен сообщила, что комета будет видна невооруженным глазом, однако сначала ее можно будет увидеть с помощью бинокля или телескопа. Исследователь добавила, что за этой кометой наблюдали на протяжении веков, поэтому она является частью истории и особенной из-за своей яркости.

"Во время своего путешествия из внешней Солнечной системы она нагревается, поэтому высвобождает больше газов. Зафиксирован даже взрыв, когда он резко подскочил в яркости. Он зеленый из-за двухатомного углерода, очень редкой формы углерода, которая является нестабильной, поэтому вы получаете его только в очень специфических средах, где нет кислорода - например, на кометах", - отметила Ребекка Аллен.

По информации NASA, когда-то люди думали, что кометы - это "длинноволосые звезды, которые появляются на небе неожиданно и непредсказуемо". Но теперь известно, что они являются "остатками" от формирования Солнечной системы миллиарды лет назад.

Где уже пролетала "комета дьявола"

В начале апреля над небом США "комета дьявола" впервые за 70 лет пролетела над Землей. Также ее еще называют "Матерью драконов". Известно, что такая комета является очень большой, даже больше горы Эверест.

"Если вы не увидите комету 8 апреля, попробуйте еще раз в дни до 21 апреля, когда она будет ближайшей к Солнцу и самой яркой. С течением времени ее путь по небу будет приближаться к Юпитеру, в конце концов она пройдет мимо него и окажется на левой стороне планеты до 17 апреля", - рассказали в издании Business Insider.

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