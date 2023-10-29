Свое "дьявольское" прозвище комета получила после того, как астрономы рассмотрели "рога" вокруг ее ядра.

К Земле летит огромная "Комета Дьявола". Ученые отмечают, что комета по своему размеру вдвое превышает гору Эверест.

Как отметил астроном постдокторант обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе (штат Аризона) Тедди Карета, скорее всего, это небесное тело не представляет никакой угрозы для человечества, передает Fox News.

"Она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль, но это не потому, что она будет очень близко. Это потому, что она обычно очень яркая", - отметил ученый.

Наиболее яркой комета для землян будет в 2024 году в середине апреля, когда она будет находиться на расстоянии примерно 232 миллионов километров от Земли.

"В следующем апреле, очевидно, произойдет полное солнечное затмение, поэтому людям следует подумать о том, чтобы отметить в своих календарях возможность увидеть комету на тот случай, если о ней не будет так много новостей", - сказал Карета.

"Комета Дьявола" - что о ней известно

Так называемая "Комета Дьявола" (12P/Pons-Brooks) была впервые обнаружена в 1812 году, а затем снова замечена в 1883 году.

По данным Британской астрономической ассоциации, она также считается одной из примерно 20 других комет с действующим ледяным вулканом.

Комета получила "дьявольское" прозвище, когда астрономы заметили "рога" вокруг ее ядра. Некоторые сравнили ее с космическим кораблем "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн". По словам ученых, "рога" на самом деле представляют собой хвосты газа и пыли от необычных выбросов, которые все еще изучаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце августа к Земле приблизился потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составлял до 960 м, что приблизительно равно длине девяти футбольных полей.

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