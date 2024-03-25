Это будет первый в 2024 году коридор затмений - непростой и непредсказуемый период.

Весной 2024 нас ждет не совсем простой период, связанный с двумя астрономическими событиями - лунным, а затем солнечным затмением. И первое, и второе будут первыми в этом году, а период между ними, часто бурный и трансформирующий, известен как коридор затмений. Величина и глобальность перемен зависит не только от небесных тел, но и от нас самих - рассказываем об особенностях этого коридора, когда нужно быть особо осторожным и как не наделать ошибок.

Что такое коридор затмений

В марте и апреле 2024 нас ждет два интересных астрособытия: лунное затмение 25 марта и солнечное затмение 8 апреля. Период между этими датами называется коридор затмений. Эзотерики утверждают, что затмения сами по себе могут серьезно влиять на жизнь людей и порой даже заставляют судьбу делать вираж. Как правило, подобные события происходят в течение этих двух недель - когда особенно "темно".

Когда будет коридор затмений 2024 и его особенности

Первый в этом году коридор открывается 25 марта, в день полутеневого лунного затмения в знаке Весов - пик приходится на 9:12 по Киеву. Луна будет скрыта в тени Земли на 95,5 %. Закроется коридор 8 апреля, в день солнечного затмения в знаке Овна, когда Луна полностью закроет Солнце на 4,5 минуты. Пик затмения будет в 20:18 по Киеву.

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Поскольку коридор начнется с лунного затмения, то его энергетика во многом будет определять "настроение" двух следующих недель. Само лунное затмение - это эмоционально сложный период. Оно может приводить к взрывоопасным ситуациям и выводить из равновесия. По словам астрологов, придется приложить усилия, чтобы удержать баланс, но они будут стоить того, особенно в личных отношениях, поскольку лунное затмение в Весах связано с партнерством.

Наиболее неблагоприятные дни коридора затмений - первая и последняя даты, то есть, 25 марта и 8 апреля, а наибольшее влияние, по утверждениям астрологов, они окажут на Овнов и Весов.

Активные события могут происходить в различных сферах, включая партнерство, контракты, дипломатические отношения, красоту, искусство и правовую сферу. Для каждого человека они будут происходить по-разному, с разной тематикой и интенсивностью: кто-то может не заметить никаких изменений, кто-то увидит значительные перемены в своем окружении или обществе, а для кого-то жизнь может измениться кардинально.

Важно помнить, что основные события наиболее заметны за 3-4 дня до и после затмения, но их последствия могут продлиться до полугода.

Коридор затмений - что нельзя делать

Чтобы выйти из коридора затмений целым и невредимым, следует помнить о некоторых вещах. В этот период не следует:

поддаваться на какие-либо провокации, которых может быть много и которые способны вывести из того самого равновесия, ок отором уже говорили;

начинать что-то новое - результата не будет;

принимать важных, особенно судьбоносных решений;

выводить какие-либо отношения на уровень выше или, наоборот, разрывать старые;

брать кредиты, любые другие долговые обязательства.

проводить хирургические операции;

переезжать.

Период в "коридоре" чем-то схож с полнолунием - чтобы избежать неприятностей, лучше всего в это время "залечь на дно".

Что можно делать в коридор затмений

В то же время коридор затмений несет и много возможностей. Начиная с лунного затмения, наступает благоприятный момент для избавления от вредных привычек, проблем, комплексов и страхов, для высвобождения энергии и очищения круга общения. Следующие две недели идеально подходят для продолжения этой работы. В это время можно и нужно:

вспомнить о своих прошлых поступках и постараться исправить ситуацию;

навести порядок в делах, завершить все начатое;

вернуть все, что было взято в долг, и избавиться от "хвостов".

В этот период очень важно расставить приоритеты для себя и своих потребностей. Возьмите на себя ответственность за свои действия, признав, что вы сами привели себя к нынешней ситуации. Подумайте, как инициировать перемены и, самое главное - довести их до конца, а еще отпустите все, что отжило свой век.

Ранее мы рассказывали, когда полнолуние в марте 2024 и чем оно особенно.

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