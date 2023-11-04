Максимального наклона углом 27 градусов планета достигнет в 2032 году.

За 18 месяцев кольца Сатурна начнут исчезать из нашего поля зрения. Это будет происходить из-за наклона планеты на ее орбите. Угол наклона Сатурна упадет до нуля 23 марта 2025 года, пишет IFLScience.

Хотя кольца Сатурна огромны (в общей сложности они занимают площадь, эквивалентную 30 Землям), они чрезвычайно тонкие. В большинстве мест они имеют толщину менее 100 метров, а с расстояния более 1,2 миллиарда километров это почти ничто.

Зато в конце концов в поле зрения землян попадет нижняя сторона колец, которую мы не видели много лет, а также Южный полюс планеты. Максимального наклона углом 27 градусов планета достигнет в 2032 году. Тогда кольца Сатурна будут видны лучше всего.

Видео дня

"Изменение наклона не является чем-то новым, и за последние несколько десятилетий его часто фиксировали. На самом деле это хорошая возможность попытаться поймать спутники системы Сатурна и получить действительно уникальный вид на них – по крайней мере на следующие полтора десятилетия", – отмечает издание.

Как возникли кольца Сатурна

Кольца Сатурна состоят из ледяных частиц разного размера, от пыли до глыб, которые вращаются вокруг планеты со скоростью около 10 километров в секунду. Они создают единую плоскую систему небольшой толщины.

Кольца Сатурна – один из самых выдающихся и интересных объектов в Солнечной системе. Они являются предметом постоянных исследований ученых, пытающихся понять их происхождение и эволюцию.

Одна из версий возникновения этих образований заключается в том, что они могли появиться из-за катастрофического разрушения двух спутников планеты.

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