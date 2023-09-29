Суперкомпьютерное моделирование показывает, что столкновение двух спутников может стать источником колец Сатурна.

Новое суперкомпьютерное моделирование подтверждает идею о том, что красивые кольца вокруг Сатурна могли возникнуть из-за катастрофического разрушения двух спутников.

Проведенное исследование, результаты которого опубликованы в "Астрофизическом журнале" (The Astrophysical Journal) предполагает наличие двух Лун, похожих на то, как сегодня выглядят другие небольшие спутники Сатурна, такие как Диона и Рея. Те луны могли врезаться друг в друга, высвободив облако льда и камней. И этот лед в конце концов оказался на кольцах.

Исследователи рассмотрели более 200 различных вариантов столкновения между двумя такими спутниками. В самых разных сценариях столкновение рассеяло бы нужное количество льда вокруг Сатурна, создав кольца, какими мы видим их сегодня.

"Этот сценарий естественным образом приводит к образованию богатых льдом колец. Когда ледяные спутники сталкиваются друг с другом, скальные породы в ядрах сталкивающихся тел рассеиваются не так широко, как покрывающий их лед", - заявил соавтор исследования профессор Винсент Эке из Даремского университета.

За последнее десятилетие или около того стало ясно, что невероятная система колец Сатурна – это не то, с чем эта планета "родилась". Кольца, скорее всего, сформировались несколько сотен миллионов лет назад.

Альтернативная гипотеза появления колец предполагает, что, возможно, спутник подошел слишком близко к Сатурну и пересек предел Роша. За пределами этого порога гравитация планеты разорвала его на части и разбросала останки, образовав кольца.

Конечно, сценарий столкновения гораздо более драматичен. Эффект гравитации Солнца мог вызвать резонанс на этих двух близких спутниках, что привело бы их к столкновению. Затем обломки распространились по системе, воздействуя на другие спутники.

По мере старения спутников они имеют тенденцию двигаться наружу из-за гравитационного воздействия. Рея движется по орбите сразу за порогом резонанса. Если бы Рея была древней, резонанс, должно быть, возник внутри нее и она не пережила бы переход. Но она здесь, и для исследователей это означает, что сценарий столкновения сформировал кольца и "реформировал" сегодняшние спутники, даже распространив лед на другие спутники в системе.

"Мы так много еще не знаем о системе Сатурна, включая его спутники, на которых существует среда, которая может быть пригодна для жизни. Поэтому интересно использовать такие большие симуляции, чтобы детально изучить, как они могли развиваться", - добавил Джейкоб Кегеррайс, научный сотрудник Исследовательского центра Эймса NASA.

Кольца Сатурна - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ученые NASA подтвердили, что Сатурн теряет кольца - им осталось существовать около ста миллионов лет. Разрушение происходит из-за действия гравитации и магнитного поля планеты. Кольца состоят из частиц и глыб водяного льда, которые уравновешены притяжением газового гиганта и своей орбитальной скоростью.

Помимо этого исследователи выяснили, что кольца Сатурна гораздо моложе, чем считалось ранее. По мнению ученых, они появились вокруг планеты приблизительно 10 миллионов лет назад. При том, что самому Сатурну - около 4,2 миллиарда лет.

Таким образом, когда кольца только сформировались вокруг Сатурна, на Земле уже успели появиться и вымереть динозавры, которые окончательно исчезли около 65 миллионов лет назад.

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