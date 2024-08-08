В свою очередь китайские официальные лица не признали существование космического самолета.

Снимки, которые были сделаны астрономом-любителем, показали секретный китайский космический самолет, который пролетает высоко над Австрией, открывая до сих пор нераскрытые особенности экспериментального аппарата, пишет The Independent.

В издании отметили, что Китай запустил многоразовый космический самолет "Шэньлун", что в переводе означает "Божественный дракон", для своей третьей миссии в декабре на борту ракеты Long March 2F, с тех пор он находится на орбите Земли. С 2020 года он уже совершил две миссии, предыдущая из которых длилась более 250 дней.

По словам космических наблюдателей, за последние семь месяцев самолет выводил на орбиту по меньшей мере семь спутников во время своей нынешней миссии. Однако китайские официальные лица не признали существование космического самолета и не раскрыли никакой информации о природе объектов, которые он выпустил на орбиту.

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Несмотря на то, что космические силы США сообщили, что отслеживают космический самолет с момента его запуска, до сих пор нет ни одного публично подтвержденного изображения секретного аппарата.

В издании добавили, что Китай разработал самолет для многолетних роботизированных миссий после того, как он был запущен на борту ракеты в пустыне Гоби. Отмечается, что космический самолет длиной 30 футов будет возвращаться и безопасно приземляться на взлетно-посадочные полосы, которые схожи с обычными самолетами.

Снимки, которые сделаны космическим наблюдателем Феликсом Шольфбанкером в Верхней Австрии, позволили выявить некоторые особенности космического самолета, среди которых пару солнечных панелей, которые питают аппарат.

В то же время австрийский астроном-любитель Шёфбенкер использовал телескоп с 14-дюймовым зеркалом для наблюдения за выпущенными объектами 30 июля. На фото, которые он подготовил, были замечены объекты, похожие на солнечные батареи самолета. Однако из-за того, что это ранее не виденная часть космического корабля, он подозревает, что это может быть что-то другое.

"Я не совсем уверен, это солнечные батареи или какие-то другие элементы, такие как антенна или что-то подобное", - подчеркнул Шёфбенкер в интервью Space.com.

Космос - последние новости

Как писал УНИАН, NASA передало лазерное сообщение на Землю с расстояния почти 16 миллионов километров. Это примерно в 40 раз дальше, чем Луна от Земли, и достижение стало первым случаем, когда оптическая связь была отправлена на такое расстояние.

Также сообщалось, что астрономы обнаружили самую раннюю галактику, которую когда-либо им удалось зафиксировать. Ее название - JADES-GS-z14-0, а также она ярко светит в ранней Вселенной, ведь появилась менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

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