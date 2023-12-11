Корабль X-37B может провести годы на орбите Земли.

США собираются запустить загадочный космический самолет на орбиту Земли в рамках миссии Космических сил, который должен будет провести годы в космосе.

Как пишет Independent, ракета SpaceX Falcon Heavy должна стартовать из Космического центра Кеннеди во Флориде в понедельник в 20:14 по восточному времени (03:14 во вторник по Киеву) и доставит секретный космический самолет X-37B в свой седьмой полет.

Космические силы США не раскрыли подробностей о том, что их самолет будет делать на орбите. По данным Космических сил США, последняя миссия преследует "широкий спектр испытаний и экспериментов". Они включают в себя "работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями осведомленности о космической сфере и исследование радиационного воздействия на материалы НАСА".

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Это будет 92-й запуск SpaceX на орбиту в 2023 году, еще восемь запланировано до конца года.

Дата возвращения X-37B остается неизвестной, как и его высота после выхода на орбиту, хотя предполагается, что это может быть его самый высокий и продолжительный полет на сегодняшний день.

С момента своего первого полета в 2010 году корабль, построенный компанией Boeing, провел в космосе около 10 лет за шесть полетов.

Миссии Х37-В - что известно

Этот беспилотный мини-шаттл начал свои миссии в 2010 году, фактически он был платформой для "экспериментального полезного груза", с которым проводили опыты на орбите.

Пятую миссию аппарат завершил в конце 2019 года, он пробыл на орбите 780 дней, что на 240 больше, чем было запланировано изначально.

Из последней, шестой миссии X-37B вернулся на Землю в ноябре 2022 года после более чем 900 дней на орбите.

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