Она очень большая и очень яркая, но совсем не такая, как астрономы предсказывали.

Недавно обнаруженная галактика только что побила рекорд самой ранней из обнаруженных, представляя собой серьезный вызов текущим моделям формирования галактик.

Она называется JADES-GS-z14-0, и она ярко светит в ранней Вселенной, поскольку она появилась менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Второе недавнее открытие, названное JADES-GS-z14-1, было подтверждено как почти столь же далекое. Статья об открытии под руководством была опубликована в журнале Nature.

Астрономы говорят, что обнаружения теперь "однозначны", что означает, что Космической Заре, возможно, придется "разъяснять".

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"В январе 2024 года NIRSpec наблюдал эту галактику, JADES-GS-z14-0, в течение почти десяти часов, и когда спектр был впервые обработан, были получены недвусмысленные доказательства того, что галактика действительно имела красное смещение 14,32, побив предыдущий рекорд самой удаленной галактики", - заявили астрономы Стефано Карниани из Scuola Normale Superiore в Италии и Кевин Хайнлайн из Университета Аризоны.

"На снимках установлено, что источник имеет диаметр более 1600 световых лет, что доказывает, что свет, который мы видим, исходит в основном от молодых звезд, а не от излучения вблизи растущей сверхмассивной черной дыры. Такое количество звездного света означает, что галактика в несколько сотен миллионов раз больше массы Солнца! Это поднимает вопрос: как природа могла создать такую ​​яркую, массивную и большую галактику менее чем за 300 миллионов лет?", - сказали ученые.

По этой теме было написано три отдельных статьи, одна из которых недавно опубликована в Nature.

Две другие статьи на arXiv еще не прошли рецензирование, но все три имеют один и тот же вывод: JADES-GS-z14-0 определенно там, яркая точка данных, которая представляет собой новый путь вперед для понимания того, как образовалась Вселенная, в самом начале.

До относительно недавнего времени у нас было очень мало конкретных знаний о периоде, известном как Космический рассвет, первый миллиард или около того лет после Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад. Это потому, что ранняя Вселенная была заполнена туманом нейтрального водорода, который рассеивал свет, не давая ему распространяться.

Этот туман не продержался долго; он был ионизирован и рассеялся ультрафиолетовым светом, излучаемым объектами в ранней Вселенной, и к концу Космического рассвета пространство было прозрачный.

К тому времени, однако, вокруг уже висела целая куча звезд и галактик. Если мы хотим узнать, как все это образовалось, нам нужно уметь заглядывать в туман.

Это одна из вещей, для которых был разработан JWST с его мощными инфракрасными глазами. Инфракрасное излучение способно проходить через плотные среды, через которые не может проходить другой свет, его длинные волны могут проходить с минимальным рассеиванием.

Он проводит расширенный глубокий внегалактический обзор JWST (JADES), ища объекты в первые 650 миллионов лет после Большого взрыва, и получил очень интересные результаты.

Одна вещь, которую мы неоднократно находили, - это крупные объекты, которые появились намного раньше, чем мы ожидаем. Это было довольно ошеломляюще, потому что мы работали, предполагая, что такие вещи, как сверхмассивные черные дыры и галактики, формируются долго - гораздо дольше, чем временные рамки, в которых мы их наблюдаем.

Но JADES-GS-z14-0 превосходит все. Она очень большая и очень яркая, совсем не такая, как астрономы предполагали относительно того, как будут выглядеть галактики в ранней Вселенной.

Во-первых, ее размер показывает, что большая часть света должна исходить от звезд, а не от вспышки света из пространства вокруг растущей сверхмассивной черной дыры.

Учитывая, что самые большие звезды сегодня имеют продолжительность жизни всего около нескольких миллионов лет, это не невозможно, но все же не совсем то, что астрономы ожидали найти.

В целом, галактика предполагает, что нам нужно переосмыслить раннюю Вселенную, показывая, что большое количество источников света, которые мы там видим, не может быть полностью объяснено растущими черными дырами. Каким-то образом большие, яркие, хорошо сформированные галактики могут собираться на ранней стадии Космической Зари.

"JADES-GS-z14-0 теперь становится архетипом этого явления", - сказал Карниани. "Поразительно, что Вселенная может создать такую ​​галактику всего за 300 миллионов лет".

Новости о космосе

Космический корабль NASA "Кассини-Гюйгенс", возможно, резко завершил свою 20-летнюю миссию по исследованию окрестностей Сатурна семь лет назад, когда он погрузился в газовый гигант, но он все еще доставляет научную информацию.

Используя радиолокационные данные, собранные "Кассини", астрономы из Корнелльского университета собрали свежую информацию о жидком океане крупнейшего спутника Сатурна, Титана, который состоит из углеводородов - класса органических химических веществ, состоящих из углерода и водорода. Например, в этот класс входят такие химические вещества, как метан и этан.

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