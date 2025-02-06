На юго-западе Китая в скалистой местности возводят огромный Х-образный объект. Он находится в городе Миньян, и его можно увидеть на спутниковых снимках, пишет CNN.
По мнению аналитиков, это здание – огромный исследовательский центр ядерного синтеза. Работы по его строительству могут быть признаком того, что Китай делает шаг вперед в стремлении использовать этот футуристический источник для получения чистой энергии. Но это также может означать, что Пекин усиливает разработку ядерного оружия.
Еще в 2020 году этот участок выглядел как "клочок грязи", но после отмены карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, строительство ускорилось. В контрактных документах, полученных Декером Эвелетом, аналитиком американской исследовательской организации CNA Corporation, проект описывается как объект "лазерного синтеза".
Если объект действительно является лазерным, речь идет об уникальном способе изучения материалов в экстремальных условиях. Он позволит ученым создавать "давление, которое обычно наблюдается в центре звезд или в ядерном оружии", заявил научный сотрудник Центра исследований инерционного термоядерного синтеза в Имперском колледже Лондона Брайан Аппельби.
По словам Декера Эвелета, четыре гигантских "крыла", показанных на спутниковом снимке, являются "отсеками", которые смогут стрелять лазерами в высокую центральную башню, где находится камера-мишень, содержащая изотопы водорода. Лазерная энергия сплавляет водород вместе, создавая всплеск энергии в процессе, который называется зажиганием.
"Ядерный синтез предлагает соблазнительную перспективу получения большого количества чистой энергии без долговременной проблемы радиоактивных отходов ядерного деления – современной мировой технологии ядерной энергетики. Страны и компании по всему миру соревнуются за ее освоение", – акцентируют авторы материала.
Эвелет прогнозирует, что китайский исследовательский центр в Миньяне будет примерно на 50% больше американского NIF и, после завершения строительства, вероятно, станет крупнейшим объектом такого рода в мире.
Более крупный лазер позволяет создавать более высокое давление и сжимать больше материала, что потенциально увеличит энергию, полученную в результате экспериментов по ядерному синтезу. Однако достижение успешного эксперимента по термоядерному синтезу является чрезвычайно сложной задачей даже с очень большим лазером, добавил Брайан Аппельби.
Но кроме этого, новый объект также дает Китаю возможность исследовать ядерное оружие. Лазеры могут направлять мощное излучение на различные материалы, чтобы имитировать условия в первые несколько микросекунд после ядерного взрыва.
По словам Эвелета, положительное значение этого объекта заключается в том, что он дает уверенность в том, что Китай не планирует никаких взрывных ядерных испытаний. Но это также может позволить им разрабатывать более сложные проекты, в том числе меньшее ядерное оружие.
Некоторые эксперты считают, что объект в Миньяне может оказаться другим типом термоядерного комплекса, гибридом синтеза и деления.
"Если это окажется правдой, это вызывает особую тревогу. Это будет китайская технология и вероятно, более мощная, чем что-либо подобное в западных странах", – сказал исполнительный директор Ассоциации термоядерной промышленности Эндрю Холланд.
Другие разработки Китая
Китай создал летающего робота, который будет искать воду на южном полюсе Луны. Миссия начнется в 2026 году, и станет важным шагом в достижении амбициозной цели Китая по высадке людей на Луну к 2030 году.
Кроме того, как писал ресурс Live Science, Китай хочет построить в космосе гигантскую солнечную электростанцию шириной 1 километр, которая непрерывно будет передавать энергию обратно на Землю с помощью микроволн.