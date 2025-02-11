Ученые совершили прорыв в исследовании одних из самых загадочных животных Австралии

Исследователи до сих пор не знают, сколько таких животных осталось в природе.

Кенгуру Беннета являются одним из самых загадочных австралийских сумчатых, которые долгое время ускользали от исследователей. Тем не менее ученым удалось совершить прорыв в их изучении благодаря современным технологиям, пишет Daily Mail.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Australian Mammalogy, ученые при помощи дронов с тепловизором смогли обнаружить этих редких животных с беспрецедентной эффективностью.

Отмечается, что кенгуру Беннета обитают только в тропических дождевых лесах Австралии и Новой Гвинеи. В отличие от своих наземных сородичей, они проводят жизнь на верхушках деревьев, питаясь листьями и лианами.

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В издании подчеркнули, что науке известно не так уж и много о кенгуру Беннета. Это связано с трудностями в их изучении из-за места их обитания. Оценки численности опираются на устаревшие наблюдения и анекдотические данные.

Новое исследование дало ученым надежду на то, что в дальнейшем изучение кенгуру Беннета сдвинится с мертвой точки. Исследователи до сих пор не знают, сколько таких животных осталось в природе.

Ученые объяснили, что кенгуру являются теплокровными животными, что выделяет их на фоне прохладного тропического леса. Дроны с тепловизорами дают сильное преимущество над традиционными методами изучения животных.

Всего ученые провели три полета беспилотников в обсерватории тропического леса Дейнтри на мысе Трибуляции утром и вечером. Они рассказали журналистам, что обнаружили шесть кенгуру Беннета менее чем за час полета.

Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что кенгуру Беннета процветают в низменных тропических лесах Кейп-Трибьюшн. Также исследователи заметили, что эти животные питаются лозой "миля-минута" и огненной лозой.

Другие исследования ученых

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