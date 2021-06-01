Против злоумышленника были выдвинуты обвинения в трёх попытках убийства.

В Калифорнии камеры автопилота Tesla смогли заснять неизвестного стрелка, который терроризировал автолюбителей на дорогах.

Как сообщает 3DNews, на протяжении последних недель из ряда калифорнийских округов поступили более 100 сообщений о стрельбе по втомобилям на трассе из пневматического оружия. Жертвы, судя по всему, выбирались случайно, часто им стреляли в открытые окна автомобилей.

Расследование происшествий не приносило результатов до тех пор, пока преступник не обстрелял Tesla. Бортовые камеры засняли машину стрелка и записали ее на встроенный видеорегистратор.

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Как выяснилось, стрелком оказался 34-летний житель Анахайма Джесси Леаль Родригес. Его задержали. В связи с нападением на пассажиров электромобиля против злоумышленника были выдвинуты обвинения в трёх попытках убийства и трёх случаях нападения на людей, вызвавших значительные телесные повреждения. Только за один эпизод фигурант может получить до 57 лет тюрьмы.

Все модели Tesla имеют на борту по 8 камер, которые используются автопилотом. Несколько лет назад Tesla решила заодно использовать их в качестве видеорегистраторов и камер видеонаблюдения. За это время камеры полиции США задержать несколько подозреваемых в кражах и вандализме.

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Автор: Дмитрий Захаров