Потенциал солнечной энергии в Альтиплано примерно в два раза выше, чем в Центральной Европе.

Ученые нашли место на Земле, куда падает больше всего солнечного света. Пребывание там по уровню радиации можно сравнить с пребыванием на Венере, пишет The Washington Post.

Мировой рекорд солнечного облучения зафиксировали у западного побережья Южной Америки – на плато Альтиплано. Это плато, расположенное на высоте более 4 тысяч метров, как выяснили ученые, получает больше солнечного света, чем любое другое место на планете – 2177 Вт на квадратный метр. Это намного выше, чем фиксируют в верхней части нашей атмосферы (около 1360 Вт на квадратный метр).

В среднем солнечное воздействие на плато составляет около 308 Вт на квадратный метр, что также является самым высоким показателем в мире. Исследователи говорят, что потенциал солнечной энергии в Альтиплано примерно в два раза выше, чем в Центральной Европе и на восточном побережье США.

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"На самом деле это радиация, которую вы получите летом, если будете стоять на Венере (эта планета расположена на 28% ближе к Солнцу, чем Земля – УНИАН). Если вы подвергаетесь такой высокой радиационной опасности, вы должны защитить свою кожу. Люди, работающие в этом конкретном месте, знают, что радиация там была высокой, но теперь мы знаем, насколько", – говорит автор исследования Рауль Кордеро, климатолог из Университета Гронингена в Нидерландах.

Примечательно, что то, что плато Альтиплано оказалось самым солнечным местом на Земле, не делает его самым жарким местом. Обычно там холодно и сухо.

"Солнечная радиация обычно связана с температурой... но есть исключения", – отметил Сэйдзи Като, сотрудник NASA, который не принимал участия в исследовании.

Секрет этой местности с аномальным уровнем солнечного облучения, по словам специалистов, кроется в облаках. Обычно они блокируют солнечный свет или отражают излучение обратно в космос, но тонкие разбитые облака – как на плато – могут интенсивно фокусировать солнце на поверхности, как увеличительное стекло. Исследование показало, что эти облака, как правило, кучевые, перистые или перисто-слоистые, могут усиливать солнечное излучение на поверхности до 80% .

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