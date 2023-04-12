Венера, несмотря на адски горячую поверхность, является самой похожей на Землю планетой в нашей Солнечной системе.

Венера, температура на поверхности которой достигает около 450 градусов по Цельсию, давно известна как место, где много вулканов. Но новая карта этой раскаленной планеты показывает, что их на ней разбросано около 85 тысяч.

Это почти в 50 раз больше, чем ученые подсчитали в предыдущих исследованиях. Новая карта вулканов Венеры опубликована вместе с исследованиями в Journal of Geophysical Research: Planets. Она была создана с помощью радиолокационных изображений, сделанных космическим кораблем NASA Magellan.

Такие выводы сделаны накануне новых миссий NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), которые стремятся раскрыть больше секретов планеты, называемой "двойником Земли", пишет Sky News.

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Предыдущие исследования выявили доказательства вулканической активности на Венере, но работа исследователей из Вашингтонского университета в Сент-Луисе знаменует собой первый случай, когда находки зонда NASA Magellan были превращены в такую большую карту. Соавтор исследования Пол Бирн сказал, что это "самая полная карта всех вулканических строений на Венере, когда-либо составленная".

Хотя вашингтонская команда не знает, активны ли все эти вулканы, карта может помочь определить возможные места любых будущих извержений.

Ведущий автор исследования Ребекка Хан предположила, что их результаты могут быть только вершиной магматического конуса.

Большинство нанесенных на карту вулканов имеют ширину менее 4,9 км, что считается довольно маленьким. Именно поэтому многие из них оставались незамеченными до сих пор, в том числе и из-за отсутствия ранее современного программного обеспечения.

"Тогда люди вручную рисовали круги вокруг вулканов. Я могу просто сделать это на своем компьютере", - сказала Хан.

Она считает, что на поверхности Венеры может быть гораздо больше вулканов, даже еще меньших, которые можно будет увидеть в будущем с помощью еще более современного оборудования для обработки изображений.

Венера уже лучше исследована на наличие вулканов, чем Земля, поскольку все ее вулканы находятся на поверхности. Считается, что на нашей планете много вулканов скрыто под океанами. Ученым точно известно только о 1350 потенциально активных вулканах по всему миру.

NASA и ESA готовят новые миссии, которые смогут сделать снимки Венеры с большей детализацией, чем когда-либо прежде.

"У нас все еще есть много вопросов о Венере, на которые мы не можем ответить. Мы только начинаем", - добавил Пол Бирн.

Исследование Венеры - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ученые разглядели на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры, которые указывают на возможное существование тектонических процессов в ее недрах. До этого ученые не находили следов существования потоков материи внутри мантии Венеры.

Прийти к выводу, что на Венере могут существовать тектонические процессы, ученым помогли снимки, которые были получены с помощью радаров американского зонда "Магеллан". Он изучал планету с мая 1989 года по октябрь 1994 года.

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