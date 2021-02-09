Астроид приблизится к нашей планете 11 февраля.

На этой неделе астероид под названием 2021 CO приблизится к Земле ближе, чем Луна.

Об этом сообщает Express.

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Как сообщается, максимальное сближение с нашей планетой произойдет 11 февраля. В настоящее время астероид движется через Солнечную систему с поразительной скоростью - 11,6 километра в секунду. Это более 41000 километров в час.

По данным ученых, длина астероида составляет 32 метра, что примерно соответствует размеру бразильской статуи Христа-Искупителя.

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Перевод: Екатерина Лиманская