Данные миссии NASA InSight позволили узнать самое точное измерение скорости вращения Красной планеты из когда-либо имеющихся.

Продолжительность дня на Марсе сокращается на три четверти миллисекунды каждый год, поскольку вращение планеты ускоряется.

Такие выводы были сделаны из данных, предоставленных посадочным модулем NASA InSight, передает Space.com. Ученым известно, что день на Марсе обычно длится 24 часа и 37 минут. Но теперь измерение продолжительности дня с точностью до доли миллисекунды показало, что скорость вращения планеты увеличивается на крошечную величину. Ученые-планетологи пока не имеют этому объяснений, но, вероятно, это связано с перераспределением массы планеты, которое может влиять на ее вращение. Экперты предполагают, что это перераспределение может быть вызвано накоплением льда на полярных шапках Марса.

Чтобы получить эти невероятно точные измерения скорости вращения Марса, ученые использовали радиоволны. В частности, мощный радиосигнал был отправлен в сторону Марса системой, состоящей из трех радиоантенн по всему миру, затем радиосигнал был принят прибором InSight и отражен обратно на Землю. В эксперименте использовались данные InSight за первые 900 дней пребывания на Марсе, и был сделан вывод, что вращение Красной планеты ускоряется на 0,76 миллисекунды в год — это самое точное измерение периода вращения Марса из когда-либо сделанных.

Видео дня

"Это исторический эксперимент. Мы потратили много времени и энергии на подготовку к эксперименту и теперь восхищены этими открытиями", - прокомментировал Себастьян Ле Местр, планетолог Королевской обсерватории Бельгии.

Изучение Марса

То, что происходит на этой планете, уже давн будоражит умы ученых. Они постоянно изучают Марс. В настоящее время несколько миссий, работающих там, намерены определить, возможна ли жизнь на Марсе и есть ли там ее признаки.

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