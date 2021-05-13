Если ситуация с углекислым газом на нашей планете не изменится к лучшему, то уже к 2100 году количество космического мусора на орбите существенно возрастет.

Из-за изменений климата количество космического мусора может вырасти в 50 раз.

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К такому выводу пришли ученые, предоставив свои данные на Европейской конференции по космическому мусору, сообщает The New York Times.

“Атмосфера нашей планеты естественным образом влечет орбитальный мусор вниз и сжигает его в толще нижней атмосферы, но растущий уровень углекислого газа снижает плотность верхней атмосферы, может ослабить этот эффект”, - говорят ученые.

По их мнению, количество космического мусора может вырасти в 50 раз уже к 2100 году.

"Цифры поразили нас. Есть реальная причина для тревоги", - прокомментировал эксперт по космическому мусору из университета Саутгемптона в Англии Хью Льюис.

Более того, из-за сложившейся ситуации может существенно увеличиться плотность атмосферы. Как сообщается, к 2100 году она может вырасти до 80%.

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Автор: Екатерина Лиманская