Из-за изменений климата количество космического мусора может вырасти в 50 раз.
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К такому выводу пришли ученые, предоставив свои данные на Европейской конференции по космическому мусору, сообщает The New York Times.
“Атмосфера нашей планеты естественным образом влечет орбитальный мусор вниз и сжигает его в толще нижней атмосферы, но растущий уровень углекислого газа снижает плотность верхней атмосферы, может ослабить этот эффект”, - говорят ученые.
По их мнению, количество космического мусора может вырасти в 50 раз уже к 2100 году.
"Цифры поразили нас. Есть реальная причина для тревоги", - прокомментировал эксперт по космическому мусору из университета Саутгемптона в Англии Хью Льюис.
Более того, из-за сложившейся ситуации может существенно увеличиться плотность атмосферы. Как сообщается, к 2100 году она может вырасти до 80%.
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