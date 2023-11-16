Полюса Солнца, которые никогда раньше не видели, были впервые обнаружены с помощью "виртуальной обсерватории".

Наблюдение за Солнцем обычно ограничиваются только видами сбоку. Даже спутниковые миссии, отправленные для изучения Солнца, были в основном ограничены изучением его с экваториальной точки зрения.

Однако здесь исследователям пришел на помощь искусственный интеллект. Как пишет Newsweek, исследователи передали ИИ двумерные изображения солнца, и он затем перевел их в 3D-реконструкцию, показывающую, как поверхность звезды меняется со временем.

После того, как искусственный интеллект научился точно реконструировать прошлый вид солнца для тех областей, которые наблюдал спутник, команда заставила его также экстраполировать вид полюсов.

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Результат дает более полное изображение Солнца и поможет нам понять, как его излучение может повлиять на такие технологии, как электрические сети, спутники и радиосвязь.

Исследователи предупредили, что модель Солнца, созданная их искусственным интеллектом, является лишь "обоснованным предположением", но, тем не менее, образует полезное приближение, которое может помочь в изучении Солнца и информировать будущие миссии, направленные на изучение этой звезды вблизи.

Ранее ученые из университетов Токио и Кембриджа нашли новые доказательства того, что радиус Солнца может быть меньше, чем считалось ранее.

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