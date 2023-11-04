Мощный солнечная вспышка на короткое время вскрыла огромную долину на поверхности звезды.

Массивный шлейф плазмы, вырвавшийся из Солнца на Хэллоуин, на короткое время создал на поверхности звезды огромный "огненный каньон", который был в два раза шире прилегающей территории США и более чем в семь раз длиннее Земли.

Огромная огненная долина - еще одно яркое напоминание о том, что Солнце быстро приближается к своему взрывному пику - солнечному максимуму, пишет Live Science.

Поздно вечером 31 октября петля намагниченной плазмы, известная как солнечный протуберанец, выросла в южном полушарии Солнца и стала нестабильной, а затем оторвалась и улетела в космос, как лопнувшая резинка.

Когда протуберанец улетел, он оставил после себя гигантскую, похожую на каньон дыру в сверхгорячей плазме, составляющей поверхность Солнца. Этот "огненный каньон" имел ширину около 10 тысяч километров и длину около 100 тысяч км.

Плазменное ущелье было примерно в 620 раз шире и в 224 раза длиннее, чем "Гранд Каньон" в США (длина Большого каньона - 446 км, а ширина на уровне плато - от 6 до 29 км, - УНИАН), и примерно в 50 раз шире и в 25 раз длиннее, чем "Валлес Маринерис" на Марсе - самого крупного из известных каньонов в Солнечной системе.

Это не первый "огненный каньон", который был замечен на Солнце за последние годы: в апреле 2022 года на Солнце открылся каньон длиной 200 тысяч км; а в сентябре того же года после грандиозного солнечного извержения появился еще более крупный каньон протяженностью 385000 км. Оба эти каньона имели глубину около 20000 км, что примерно в 1800 раз глубже Марианской впадины.

Плазменные шлейфы, которые выбрасываются Солнцем и порождают эти каньоны, могут в конечном итоге устремиться на Землю и вызвать геомагнитные бури и яркие полярные сияния.

Изначально ученые были обеспокоены тем, что выброшенный протуберанец в результате последнего взрыва может поразить нашу планету. Но последующие наблюдения показали, что он полностью прошел мимо нас.

Массивный солнечный каньон является последним признаком того, что мы быстро приближаемся к солнечному максимуму - взрывному пику примерно 11-летнего солнечного цикла, который теперь, скорее всего, наступит в 2024 году, на год раньше, чем первоначально прогнозировалось.

В преддверии солнечного максимума линии магнитного поля Солнца начинают запутываться. Эти невидимые линии обычно удерживают плазму на поверхности Солнца. Но когда они переплетаются, они становятся менее эффективными в удержании плазмы на месте, что приводит к образованию на поверхности больших выступов и глубоких впадин.

Более слабый поверхностный магнетизм также привел в этом году к появлению ряда других интригующих плазменных структур, включая огромный полярный вихрь, который вращался вокруг северного полюса Солнца, - возвышающийся солнечный торнадо высотой более 14 Земель и не поддающийся логике плазменный водопад, проливающий на солнце огненный дождь.

Космическая погода - новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые пересмотрели свои прогнозы и пришли к выводу, что Солнце достигнет пика своей активности в 2024 году, что на год раньше, чем ожидалось. Эта активность, известная как "солнечный максимум", в текущем 11-летнем цикле будет наблюдаться в период с января по октябрь 2024 года. Более ранние оценки предполагали, что текущий 25-й солнечный цикл, который начался в 2019 году, достигнет своего пика в 2025 году.

Ученые также предупреждают, что мир не готов к опасности, исходящей от повышенной солнечной активности, поскольку даже незначительные проявления космической погоды в прошлом имели серьезные последствия.

Вас также могут заинтересовать новости: