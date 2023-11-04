Массивный шлейф плазмы, вырвавшийся из Солнца на Хэллоуин, на короткое время создал на поверхности звезды огромный "огненный каньон", который был в два раза шире прилегающей территории США и более чем в семь раз длиннее Земли.
Огромная огненная долина - еще одно яркое напоминание о том, что Солнце быстро приближается к своему взрывному пику - солнечному максимуму, пишет Live Science.
Поздно вечером 31 октября петля намагниченной плазмы, известная как солнечный протуберанец, выросла в южном полушарии Солнца и стала нестабильной, а затем оторвалась и улетела в космос, как лопнувшая резинка.
Когда протуберанец улетел, он оставил после себя гигантскую, похожую на каньон дыру в сверхгорячей плазме, составляющей поверхность Солнца. Этот "огненный каньон" имел ширину около 10 тысяч километров и длину около 100 тысяч км.
Плазменное ущелье было примерно в 620 раз шире и в 224 раза длиннее, чем "Гранд Каньон" в США (длина Большого каньона - 446 км, а ширина на уровне плато - от 6 до 29 км, - УНИАН), и примерно в 50 раз шире и в 25 раз длиннее, чем "Валлес Маринерис" на Марсе - самого крупного из известных каньонов в Солнечной системе.
Это не первый "огненный каньон", который был замечен на Солнце за последние годы: в апреле 2022 года на Солнце открылся каньон длиной 200 тысяч км; а в сентябре того же года после грандиозного солнечного извержения появился еще более крупный каньон протяженностью 385000 км. Оба эти каньона имели глубину около 20000 км, что примерно в 1800 раз глубже Марианской впадины.
Плазменные шлейфы, которые выбрасываются Солнцем и порождают эти каньоны, могут в конечном итоге устремиться на Землю и вызвать геомагнитные бури и яркие полярные сияния.
Изначально ученые были обеспокоены тем, что выброшенный протуберанец в результате последнего взрыва может поразить нашу планету. Но последующие наблюдения показали, что он полностью прошел мимо нас.
Массивный солнечный каньон является последним признаком того, что мы быстро приближаемся к солнечному максимуму - взрывному пику примерно 11-летнего солнечного цикла, который теперь, скорее всего, наступит в 2024 году, на год раньше, чем первоначально прогнозировалось.
В преддверии солнечного максимума линии магнитного поля Солнца начинают запутываться. Эти невидимые линии обычно удерживают плазму на поверхности Солнца. Но когда они переплетаются, они становятся менее эффективными в удержании плазмы на месте, что приводит к образованию на поверхности больших выступов и глубоких впадин.
Более слабый поверхностный магнетизм также привел в этом году к появлению ряда других интригующих плазменных структур, включая огромный полярный вихрь, который вращался вокруг северного полюса Солнца, - возвышающийся солнечный торнадо высотой более 14 Земель и не поддающийся логике плазменный водопад, проливающий на солнце огненный дождь.
Космическая погода - новости
Как сообщал УНИАН, ранее ученые пересмотрели свои прогнозы и пришли к выводу, что Солнце достигнет пика своей активности в 2024 году, что на год раньше, чем ожидалось. Эта активность, известная как "солнечный максимум", в текущем 11-летнем цикле будет наблюдаться в период с января по октябрь 2024 года. Более ранние оценки предполагали, что текущий 25-й солнечный цикл, который начался в 2019 году, достигнет своего пика в 2025 году.
Ученые также предупреждают, что мир не готов к опасности, исходящей от повышенной солнечной активности, поскольку даже незначительные проявления космической погоды в прошлом имели серьезные последствия.