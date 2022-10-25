По задумке, "Мехазилла" позволит сократить интервал между запусками одной и той же ракеты до одного часа.

Глава SpaceX Илон Маск показал в действии гигантскую башню с механизированной рукой под названием "Мехазилла" – на видео она поднимает космический корабль Starship, а затем закрепляет на ракете-носителе Super Heavy.

Эта огромная установка высотой 140 метров в будущем сможет еще и ловить ступени после возвращения с орбиты, пишет Space.com. По мере приближения ракета будет снижать скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. Сейчас ракеты вертикально садятся на плавучие платформы.

По задумке, "Мехазилла" позволит существенно сократить интервалы между запусками по сравнению с морскими платформами, поскольку ступени не придется доставлять из Атлантического океана на стартовую площадку.

Еще в начале 2022 планировалось, что корабль Starship SN24 и ракета-носитель Super Heavy Booster 7 отправятся на орбиту этим летом, однако планам не суждено было сбыться. До того как Starship 24 и Booster 7 будут готовы к выходу на орбиту, остались определенные работы.

Что такое Starship

Система Starship – это многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, которая способна выводить аппараты на орбиту Земли. Помимо этого, по задумке Маска, она также будет перевозить пассажиров между отдаленными городами всего за несколько десятков минут.

SpaceX разрабатывает Starship в качестве замены семейству ракет Falcon. Система состоит из ступени ускорителя под названием Super Heavy и второй ступени, также называемой Starship. Обе ступени ракеты полностью многоразовые и после взлета смогут возвращаться на космодром или морскую платформу.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Канаде предложили отправлять астронавтов на Марс лазерной "катапультой". Местные ученые считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить время в пути до 45 дней.

Впрочем, полеты с помощью лазерной катапульты могут стартовать не раньше 2040 года, а пока первым колонистам придется добираться до Марса на обычных ракетах. SpaceX Маска подсчитала, что на традиционном топливе полет у них займет около полугода.

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