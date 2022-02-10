Теперь ракета готова к первому орбитальному полету.

Компания SpaceX завершила строительство прототипа крупнейшей ракеты в мире Starship. Основатель компании Илон Маск показал, как гигантская башня "Мехазилла" устанавливает ракету на новейший ускоритель Super Heavy Booster 4.

Видео, на котором огромная "Мехазилла" показана в деле, инженер опубликовал на своей странице в Twitter.

Известно, что общая высота ракеты Starship составляет 120 метров. Строительство прототипа транслировали на YouTube-канале NASASpaceflight. Теперь ракета готова к первому орбитальному полету.

Во время строительства ракеты компания Маска использовала "Мехазиллу" - 140-метровую башню с роботизированными "руками-манипуляторами". По задумке инженера, эта башня будет ловить космические корабли после возвращения с орбиты.

"Мехазилла" находится на территории космодрома Starbase в штате Техас. В компании SpaceX выяснили, что при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. Все это позволяет существенно уменьшить интервалы между запусками по сравнению с морскими платформами.

Читайте также С пятой попытки: SpaceX успешно запустила итальянский спутник (видео) Что такое Starship

Система Starship - это многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, она способна выводить аппараты на орбиту Земли. Помимо этого, по задумке Маска, она также будет перевозить пассажиров между отдаленными городами всего за несколько десятков минут.

SpaceX разрабатывает Starship в качестве замены семейству ракет Falcon. Система состоит из ступени ускорителя под названием Super Heavy и второй ступени, также называемой Starship. Обе ступени ракеты полностью многоразовые и после взлета смогут возвращаться на космодром или морскую платформу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури.

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