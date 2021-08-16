Спиральная галактика расположена на расстоянии 68 миллионов световых лет от Земли в созвездии Печи.

Телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики NGC 1385, которая находится в сердце созвездия Печи (Fornax).

Как сообщается на сайте Обсерватории, фото сделаны при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика расположена на расстоянии 68 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Читайте такжеHubble сделал фото "ссорящихся галактик-тройняшек"

Отмечают, что созвездие Форнакс (Fornax), в отличие от многих других, назвали не в честь животного или мифического героя. Fornax - это латинское название печи.

Название созвездию дал французский астроном Николя-Луи де Лакайль, родившийся в 1713 году. Он назвал 14 из 88 созвездий, которые известны и на сегодняшний день. Он предпочитал называть созвездия в честь научных инструментов, включая Atlia (воздушный насос), Norma (линейка или квадрат) и Telescopium (телескоп).

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий